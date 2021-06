Terminerer kontrakten etter tre kamper for å gå til utenlandsk klubb

– Jeg er veldig glad for at dette har ordnet seg. Planen har hele tiden vært å hoppe på hvis en god nok mulighet kom utenlands, og jeg er glad for at den kom så fort, sier Bøe Risa til NRK.

Det var Sandviken selv som bekreftet termineringen av kontrakten i en pressemelding. Kontrakten strakte seg i utgangspunktet ut året.

Bør Risa forsikrer om at det ikke ligger noe dramatikk bak termineringen.

STOR OVERGANG: Det skapte overskrifter da Bøe Risa plutselig signerte for Sandviken før denne sesongen. Foto: Eivind Senneset / NTB

– Vi var enige om at hvis det kom en annen klubb på banen, så skulle jeg få lov til å dra med en gang. De visste at det kunne skje når som helst, så det var ikke vanskelig for dem å akseptere det, sier hun.

Spilte tre kamper

25-åringen, som etter hvert har blitt en viktig spiller på midtbanen til det norske landslaget, har startet de tre første kampene for Sandviken i Toppserien. Hun har også vært i Bergen og trent med laget siden begynnelsen av året.

Det har endt med tre seire for Bergen-laget, men nå må de altså klare seg uten midtbanespilleren resten av sesongen.

– Det har vært veldig deilig å få være litt hjemme i Bergen, og jeg har fått et bra utbytte av å være i Sandviken. Det har vært gøy å se hvor mye kvinnefotballen i Norge utvikler seg, sier Bøe Risa.

VIKTIG: 25-åringen er en viktig brikke i Martin Sjögrens mannskap. Foto: Annika Byrde / NTB

Ordknapp om ny klubb

Hvilken klubb som nå blir neste stoppested, vil hun ikke ut med helt ennå. Ifølge Bøe Risa selv er alt klart, men det vil ikke komme en annonsering før i starten av juli.

– Jeg kan ikke si så mye, men det er en klubb som har jeg har hatt dialog med over en lengre periode, sier Bøe Risa.

Før hun signerte for Sandviken, var det flere rykter om at Manchester United var interesserte.

Tidlig i april ville ikke Bøe Risa kommentere United-ryktene ovenfor NRK, men hun har aldri lagt skjul på at hvis hun skal signere for en klubb i utlandet, skal det være for en god klubb i enten Spania, Frankrike eller England.