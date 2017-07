Terget McGregor med irsk flagg under sirkusmøte

– Når jeg teller til tre vil jeg at hele arenaen skal rope «fuck the Mayweathers», sa McGregor da han tok mikrofonen i Toronto.

Og publikum lyttet.

Det er over en måned til MMA-utøver McGregor og bokser Mayweather møtes i ringen i Las Vegas, men kampen om oppmerksomhet har startet for lengst.

– Ett slag er alt jeg trenger

Etter å ha startet «turneen» med innveiing i Los Angeles, gikk turen videre til Toronto natt til torsdag norsk tid.

«STAREDOWN»: ... og mange banneord. Foto: Christopher Katsarov / AP

Her ble det en oppvisning i skittkasting.

McGregor er blitt levnet få sjanser av eksperter i bokseringen, og iren brukte anledningen til å slå tilbake.

– Dere er gale hvis dere tror at han har en sjanse. Hodet hans er for lite. Ett slag er alt jeg trenger. Sjekk fakta, jeg knuser hoder i kanvasen. Han har aldri vunnet en kamp i sitt liv – han løper, sa McGregor.

Mayweather svarte på tiltale:

– De sa at jeg var for liten, at jeg løp. 49-0! Jeg løper – til banken.

Tok flagg

Det sto ikke på kreativiteten, eller forberedelsene, da duoen langet verbalt ut mot hverandre i Canada.

McGregor spilte på Mayweathers nylig kjente pengeknipe, mens bokseren svarte med å ta frem en ryggsekk med dollarsedler.

Foto: Vaughn Ridley / AFP

Så gikk Mayweather bort til en tilskuer på første rad, tok med seg et irsk flagg opp på scenen og svøpte seg selv i de irske fargene.

– Gjør du noe annet med det flagget, skal jeg banke deg på scenen her og nå, sa McGregor.

Da hadde MMA-kjempen tatt pengesekken og sto med dollarsedlene i hånda.

– Er 5000 dollar alt du har med deg? spurte McGregor.

Mayweather gikk rolig bort og ga flagget til iren, som svarte med å kaste det tilbake mot bokseren.

Da kom også smilene.

Mayweather har ikke lagt skjul på at han har sansen for sin temperamentsfulle rival, og det er liten tvil om at mange av «ordkrigene» er spill for galleriet.

Det er imidlertid McGregor som kom seirende ut av runden i Toronto, mener ESPN. Den amerikanske sportskanalen gir iren 10-9-seier.

«Turneen» fortsetter med en ny pressekonferanse i New York torsdag.