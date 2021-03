Tennisstjerner vil ha omstridt legende ned fra tronen: – En rasist og en homofob

En håndfull meritterte tennislegender, navnet på en tennisbane og en kontroversiell rekordinnehaver er ingrediensene i en krangel som har splittet tennismiljøet i mange år.

Oppe i alt dette finner vi altså Serena Williams.

I 2017 slår en gravid Williams sin søster Venus Williams i finalen i Australian Open. Hun sikrer seg dermed sin 23. Grand Slam-tittel i single.

Siden har det å vinne den 24. tittelen blitt et gjentagende tema hver eneste gang tennisstjernen stiller opp i en Grand Slam-turnering.

Årsaken er 78 år gamle Margaret Court fra Australia.

Hvem? sier du kanskje.

Om du ikke er veldig interessert i tennis eller bosatt i Australia, er det ikke opplagt at du har hørt om henne.

Margaret Court studerer Serena Williams under Australian Open i 2010. Foto: Paul Crock / AFP

Men kvinnen regnes som en av de virkelig store tennisspillerne på kvinnesiden på 60- og 70-tallet sammen med spillere som Billie Jean King.

Mellom 1960 og 1975 vant hun hele 62 Grand Slam-turneringer. Av disse var 24 seirer i singelturneringer. Det er en imponerende rekord, og den står altså fremdeles.

Margaret Court Ekspandér faktaboks Ble også kalt «The Arm». Mellom 1960 og 1975 vant Margaret Court hele 62 Grand Slam-turnneriner. Hun vant 24 singelturneringer, 19 doublesturneringer og 19 mixed doublesturneringer. 11 av seirene i singel var i Australian Open. I 1970 ble hun den andre kvinnelige tennisspilleren og den fjerde totalt som klarte å vinne en ekte Grand Slam, det vil si å vinne alle fire Grand Slam-turneringer i et og samme kalenderår.

Men nå håper mange på Serena Williams.

Tennislegenden John McEnroe er en av dem som heier litt ekstra.

Det samme gjør Martina Navratilova, Billie Jean King og Andy Murray. Alle store og rungende navn i tennishistorien.

For mange har dette nemlig blitt større enn å bare handle om rekorder. Det handler like mye om Margaret Court.

Hvorfor?

Foto: Lee Jin-man / AP

– En rasist og en homofob

Den tidligere tennisspilleren, som nå har dannet sitt eget kirkesamfunn, Victory Life Centre, har gjort seg mer bemerket som talskvinne mot det hun beskriver som «LHBT-kulturen» (LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Hun har kommet med svært sterke påstander om barn som velger å skifte kjønn, og har blant annet sammenlignet «LHBT-kulturen» med Hitler i et intervju med radiokanalen Vision Christian Radio, ifølge BBC.

– Det var det Hitler gjorde. Det var det kommunismen gjorde – kom seg inn i hodet på barna. Det er et helt plott i vår nasjon og i verdens nasjoner å komme i tankene til barna, har hun uttalt.

Court vakte også oppsikt da hun uttalte at hun ville fly mindre med det australske flyselskapet Qantas i protest mot flyselskapets støtte til ekteskap mellom to personer av samme kjønn.

I 2013 skrev hun i tillegg et brev til en avis der hun kritiserte forholdet til den australske tennisspilleren Casey Dellacquas som hadde barn med en partner i et likekjønnet forhold.

– Det er med sorg jeg ser at denne babyen tilsynelatende har blitt fratatt faren, stod det blant annet i brevet.

Tennislegenden John McEnroe er en av dem som derfor heier litt ekstra på Serena Williams i rekordjakten.

– Serena, gjør meg en tjeneste. Vinn to Grand Slam til i år og kom til 25, så kan vi forlate Margaret Court og hennes støtende synspunkter i fortiden der de hører hjemme.

– Det er bare en ting lenger enn listen over Margaret Courts tennisprestasjoner: det er hennes liste over støtende og homofobe uttalelser, sa han i en kommentar på Eurosport.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Martina Navratilova (18 Grand Slam-titler), som er lesbisk og gift med Julia Lemigova, har omtalt Court som både rasist og homofob.

– Det er nå klart hvem Court er: En fantastisk tennisspiller, og en rasist og en homofob, skrev hun i et åpent brev stilet til Margaret Court Arena i 2017.

Flere australske spillere, som Sam Stosur, har også fordømt holdningene til 78-åringen.

Andre, som Roger Federer, velger å holde seg langt unna debatten rundt den kontroversielle eks-spilleren.

– Hun er åpenbart en utrolig tennismester, en av de mest suksessrike noensinne. Jeg vet at dette emnet også opprører mange. Jeg tror Tennis Australia må gjøre det de må gjøre. Jeg har ærlig talt egentlig ingen mening om det, sier han.

Hovedpersonen selv hevder hun blir forfulgt for å forkynne det som står i bibelen.

– Jeg skulle ønske pressen konsentrerte seg om tennisen, uttalte hun til ABC Radio Perth.

Overfor CNN sier hun videre:

– Jeg hater ingen. Jeg elsker mennesker, og jeg elsker homofile mennesker og transpersoner. Vi (menigheten) avviser aldri noen.

– Det har blitt sagt mange ting som jeg aldri har sagt, noe jeg synes er trist. Jeg har blitt mobbet mye de siste årene, men det har jeg ikke noe imot. Det er greit, sier hun i en kommentar til kritikken mot henne.

Court har den imponerende rekorden på 24 Grand Slam-titler i single i tennis. Foto: AP

Omstridt navn på bane

Men Courts imponerende tenniskarriere har gitt henne heder og ære i hjemlandet. Hun er blant annet tatt opp i The International Tennis Hall of Fame og hun har mottatt Australiaordenen.

En av tennisbanene i Melbourne Park har også hennes navn. Margaret Court Arena brukes under Australian Open.

Navratilova og McEnroe har bedt om at navnet på tennisbanen endres fra Margaret Court Arena til Evonne Goolagong Arena – en annen av Australias kjente tennisspillere fra 70-tallet.

Duoen gjennomførte til og med et stunt i 2020 for å få gjennomslag for ideen (se Twitter-post under.

Tennis Australia har uttalt at de ikke er enige i Margaret Courts personlige synspunkter, men har foreløpig nektet å endre navnet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men hvordan ligger Williams an i sin rekordjakt?

Etter sin seier i Australian Open i 2017, står veteranen fremdeles oppført med 23 seire.

Amerikaneren tapte mot japanske Naomi Osaka i semifinalen i Australian Open tidligere i år og forlot da den påfølgende pressekonferansen oppløst i tårer.

Britenes tidligere tennisener Samantha Smith, som nå er tenniskommentator, tror det nærmer seg karriereslutt for Williams.

– Det har ikke skjedd ofte at Serena har blitt slått (som hun ble mot Osaka), sa Smith nylig til australsk TV.

Serena Williams forlater pressekonferansen i Australian Open med tårer i øynene etter nederlaget i semifinalen. Foto: Rob Prezioso / AP

– Min magefølelse er at hun ikke kommer tilbake, men at hun vil stille opp i Wimbledon og US Open, sier den tidligere French Open-vinneren.

Men Courts rekord er den eneste viktige rekorden som Williams ikke har slått etter at hun revolusjonerte idretten som 18-åring i US Open.

Hun har tre forsøk igjen, om hun velger å stille opp i samtlige Grand Slam-turneringer i år. Det er French Open (23. mai), Wimbledon (28. juni) og US Open (30. august).

26. september fyller hun 40 år.

Patrick Mouratoglou har trent Serena Williams siden 2012. Han mener det er usannsynlig at Williams legger opp før hun i det minste står med 24 Grand Slam-titler og altså tangerer Margaret Court.

– Jeg tror ikke hun vil stoppe før hun i det minste vinner en Grand Slam, der var derfor hun kom tilbake, sier treneren til magasinet People, og viser til amerikanerens enestående comeback etter å ha født datteren Alexis i 2017.