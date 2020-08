Tennisstjerner trekker seg fra US Open: Reagerer på egoistisk oppførsel

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For noen dager siden valgte verdens beste kvinnelige tennisspiller, Ashleigh Barty, å trekke seg fra US Open av smittefrykt. Søndag annonserte landsmannen og tennisrebell Nick Kyrgios at han gjør det samme.

Ashleigh Barty dropper US Open. Foto: Adam Hunger / Adam Hunger

– La oss trekke pusten her og huske hva som er viktig, som er helse og trygghet. Vi kan gjenoppbygge sporten og økonomien, men aldri få tilbake tapte liv, sier den australske 25-åringen i en video lagt ut på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Egoistisk

US Open er planlagt å starte 31. august i New York. USA er et av de hardest rammede landene av koronapandemien, og derfor har det vært reaksjoner rundt planen om å gjennomføre turneringen.

Kyrgios, som er nummer 40 på verdensrankingen og kjent for å være en urokråke i tennismiljøet, har tidligere uttalt at det amerikanske tennisforbundet (USTA) er egoistiske som vil arrangere turneringen, og nå kommer han også med sterk kritikk mot spillere.

– Tennisspillere; dere kan ikke danse på bordene og tjene dere rike rundt i Europa, eller skaffe raske penger ved å arrangere konkurranser, sier australieren.

– Det er bare egoistisk. Tenk på andre for en gangs skyld. Det er det denne virussituasjonen handler om.

Stikket er rettet mot Novak Djokovic som tidligere i sommer testet positivt på koronaviruset etter turneringen Adria Tour. Serberen var selv ansvarlig for turneringen og har i ettertid beklaget mangel på smittevernhensyn. I tillegg ble flere av deltakerne avbildet på en nattklubb.

Verdensener Novak Djokovic var blant flere som ble smitte under Adria Tour. Foto: Darko Vojinovic / AP

Ruud planlegger å delta

Til tross for reaksjoner og at store tennisstjerner nå velger å trekke seg fra US Open, kommer norske Casper Ruud til å delta om den avholdes som planlagt.

– Casper opprettholder foreløpig sin plan og spiller US Open slik det er i dag, skriver hans manager, Venke Aure, i en SMS til NRK.

Casper Ruud har ingen planer om å trekke seg fra US Open. Foto: Fredrik Hagen

Tidligere denne uken fortalte han til TV 2 at han ikke «har råd» til å la være å dra over.

– Jeg tenker mest på rankingen. Hvis jeg kan komme høyere på rankingen, så skal ikke jeg sitte hjemme på sofaen og være for redd for å dra over, sa Ruud.

Kyrgios sier at han ikke har noe problem med at spillere deltar i turneringen om de ønsker det, så lenge de oppfører seg ordentlig.

– Til dere spillere som har fulgt smittevernreglene og opptrådt uselvisk; lykke til til dere, sier 25-åringen før han bekrefter at han selv trekker seg.