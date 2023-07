Tennisstjerner måtte rydde banen: – Eit sjokk for systemet

Førre veke vart Karsten Warholm og konkurrentane hans hindra på friidrettsbanen av klimaaktivistar under Diamond League-stemnet i Stockholm. Det enda med ein forbanna Warholm og skade for rivalen til nordmannen Wilfried Happio.

Onsdag entra oljemotstandarar den største tennisscena – Wimbledon i England.

Det resulterte i at tennisstjernene Daria Saville og Katie Boulter tok saka i eigne hender og rydda opp rotet, som eit slags bilete på kva aktivistane ønskjer at politikarane skal gjere.

Men treffer bodskapen når utøvarar blir skadde og konkurransar avbrotne – eller verkar det mot si hensikt?

Klimaforskar Borgar Aamaas ved CICERO senter for klimaforsking, trur det er ein tynn balansegang mellom suksess og nederlag når ein aksjonerer i idretten.

– Det er vanskeleg å svare på om det verkar, men det var ein student som skreiv bacheloroppgåve om radikal aktivisme i vårast. Ho kom fram til at viss det blir valdeleg, går det imot saka. Då blir det negativt. Viss det ikkje er det, kjem saka gunstig ut. Så er spørsmålet der det tippar over i idretten, der folk blir skadd til dømes, seier Aamaas som ikkje trur aksjonane vil stoppe med det første.

KONFETTI: Mange små plastbitar vart spreidde rundt på banen under kampen mellom Boulter og Saville på Wimbledons dag tre. Foto: AP

Tennisstjerner rydda opp etter klimaaktivistar

To kampar vart avbrotne av klimaaktivistar på Wimbledons tredje dag.

Først i kampen mellom Grigor Dimitrov og Sho Shimabukuro, så i møtet mellom Katie Boulter og Daria Saville.

Under «tiebreaket» i første sett mellom Boulter og Saville, spring ein tilskodar ut på banen. Mannen tok fram ein puslespelboks med konfetti og brikker som han kasta rundt seg.

Så tok han av seg jakka og viste fram bodskapen «Just stop oil» (Berre stopp olja). Tryggingsvakter slepte aktivisten ut av banen etter eit halvt minutt og kampen vart mellombels stoppa.

SLEPT UT: Her blir aktivisten fjerna frå bane 18. Foto: AP

Då tok tennisspelarane sjølv grep og reinska banen for plastbitar.

– Dette var dei tøffaste omstenda eg har måtta ta omsyn til, eg tenkte eg skulle hjelpe til med å plukke opp bitane (av konfetti). Det var hyggjeleg å fokusere på å plukke opp brikkene i staden for å bekymre meg over kva mitt neste trekk skulle vere eller korleis eg skulle spele neste poeng, sa Saville om ryddejobben.

SØPPELJOBB: Konkurrentane samarbeidde om å få reinsa banen for å komme i gang med kampen igjen. Foto: Reuters

Det er andre gong britiske Boulter får avbrote ein kamp på grunn av «Just stop oil»-aktivistane. Ho håpar det blir siste gong:

– Eg er ganske sikker på at det vil komme ein reaksjon på det som har skjedd, og det vil vere meir tryggleik på plass, eller kva dei må gjere for å sikre at det ikkje skjer igjen, svarte Storbritannias beste tennisspelar.

– Det var openbert litt av eit sjokk for systemet. Eg synest vi begge takla det veldig bra. Det er ein verkeleg uheldig situasjon for alle, meinte Boulter som til slutt gjekk sigrande ut med settsiffera 7–6 (4), 6–2.

NRK har teke kontakt med aktivistgruppa «Just stop oil», men har førebels ikkje fått svar på spørsmåla våre.

OPPGITT: Det britiske tennisesset Katie Boulter håpar på meir tryggleik framover. Foto: AP

Ønskjer samarbeid – ikkje skader

Samtidig som racketar fauk og ballar vart serva, vart det sett ny varmerekord for fjerde dag på rad denne veka.

Med ein gjennomsnittstemperatur på 17,23 torsdag, har verda aldri vore varmare.

Det meiner både forskarar og aktivistar er grunnen til dei auka klimademonstrasjonane på sportsarenaer.

SENIORFORSKAR: Borgar Aamaas jobbar i CICERO og samarbeid med Noregs idrettshøgskole om klimakutt i idretten. Foto: CICERO

– Det ein ser er at aktivismen tek ei ny scene. Dei siste åra ser ein klimaaksjonar i verda til kunsten og idretten. Det kan ein kanskje lese som frustrasjon over manglande framgang mot klimamål, seier Erlend Andre T. Hermansen, forskar ved CICERO.

Kollega Aamaas vektlegg breidda til sporten og publikum når han skal forklare kvifor talet på klimaaksjonar har auka i verda til idretten.

– Det som slår meg er at det er veldig synleg. Idrett er populært og blir sett av mange og er derfor ein effektiv måte for å få ut bodskapen til mange.

Leiar i Greenpeace Noreg Frode Pleym samd med forskarane om bakgrunnen for aksjonane:

– Det er ein djup frustrasjon over at utsleppa blir kutta altfor sakte av dei med makt; politikarar og selskap.

Greenpeace er ein av organisasjonane som har aksjonert på idrettsarrangement på norsk jord det siste året. I sesongopninga for langrennsløparane sist vinter markerte dei med klimaaksjonen «Morgondagen smeltar», eit ordspel på langrennssponsor Equinors program «Morgondagens heltar».

Då samarbeidde miljøorganisasjonen med den svenske langrennsløparen Emil Johansson Kringstad som promoterte slagordet.

Greenpeace-leiaren seier at nettopp samarbeid med idrettsutøvarar er noko dei strevar etter.

NEI TIL OLJE: Det seier leiar i Greenpeace Noreg Frode Pleym. Foto: Lise Åserud / NTB

– Aktivismen aukar i heile samfunnet, også i idretten. For vår del fokuserer vi på klimaaktivisme i sportar som er sponsa av oljeselskap. Vi meiner at det er viktig å konfrontere selskap som sportsvaskar seg gjennom idretten, forklarer Pleym og held fram:

– Vi gjer det aller helst i samarbeid med idrettsutøvarar, nettopp fordi bodskapen om politisk handling då blir endå meir kraftfullt. Vi veit til dømes at mange vinteridrettsutøvarar er djupt bekymra for framtida til sporten sin.

SAMARBEID: Emil Johansson Kringstad og Greenpeace sa tydeleg frå om kva dei synest om at Equinor sponsar langrennssporten på Beitostølen i november. Foto: Marthe Haarstad / Marthe Haarstad

Ønskte effekt?

Ekspertane er usikre på om aksjonane får ønskt effekt, men trur neppe dei vil stoppe.

– Det er ein type taktikk som kanskje appellerer til nokon i samfunnet, men det er også ein risiko. For dei breiare delane av samfunnet kan aksjonar kanskje ha motsett effekt, spesielt når nokon kjem til skade, meiner Hermansen som har forska på Fridays for Future (skulestreik for klimaet) som bidrog til å drive fram EUs grøne giv.

MOT HENSIKTA SI?: Aksjonistane mot torvbrenning dreg ut banneret og sperrar banen for 400 meter hekk-løparane, som førte til at Wilfried Happio pådrog seg ein kneskade. Foto: AFP

– Dei neste tiåra vil vi oppleve meir og meir av klimaendringane og gjennomføring av ei rekkje klimatiltak som fører oss i retning mot lågutsleppssamfunnet. Det gir rom for ein vedvarande samfunnsdebatt på klima om kor mykje og kor raskt, sånn som vi ser no, forklarer Aamaas.

Greenpeace-leiaren stadfestar at dei ikkje kjem til å stoppe med det første.

– Klimaet treng openbert meir aktivisme, men vi stiller oss alltid spørsmålet: Fører aktiviteten til at folk blir sinte på aktivistane, eller politikarane? Målet er å vekkje engasjement og handling, forklarer Pleym.

Han peikar på at aksjonar har ført til konkrete konsekvensar i kulturfeltet.

– Om aksjonane er ein del av ein større strategi, kan dei vere eit effektivt verkemiddel på lengre sikt. Det er slik vi jobbar mot til dømes Equinors sponsing av skiidretten. Berre aktivisme, eller berre møteverksemd for skulda i den saka, er neppe nok. Nettopp kombinasjonen av aksjonar og anna påverknadsarbeid har vore svært effektivt på kulturfeltet. Oljeselskapet BP er no uønskt blant ei rekkje britiske kulturinstitusjonar.

Pleym understrekar også viktigheita av grundige førebuingar og tryggingsvurderingar, så ingen kjem til skade – slik som under Diamond League-stemnet i Stockholm: