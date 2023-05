Høibråten ble helten i asiatisk mesterligafinale

Marius Høibråten tvang fram det avgjørende selvmålet da Urawa Red Diamonds vant den asiatiske mesterligaen i fotball med 1-0 over saudiarabiske Al-Hilal. Lørdagens seier kom i den andre av to finalekamper, hvor den første endte 1-1. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren headet den kontant inn i farlig område foran mål, der Al-Hilal-spiller Andre Carrillo satte ballen i eget mål foran nesten 55.000 tilskuere i Saitama, nord for Tokyo, skriver NTB.