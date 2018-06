Tennisstjerne raser mot dopingdom - hevder morens kreftmedisin ga utslag

Den italienske tennisspilleren reagerer sterkt på at utestengelsen hennes er blitt økt fra to til ti måneder angivelig på grunn av spor av kreftmedisin i prøven.

Errani har forklart at moren har brukt stoffet letrozol som en del av hennes brystkreftbehandling, og at noen av pillene skal ha havnet på kjøkkenbenken der det ble tilberedt mat.

– Jeg føler virkelig avsky av denne saken. Jeg tror ikke noe lignende noen gang har skjedd - etter min mening - på en så skammelig måte, sier hun, ifølge BBC.

– Burde vært forsiktig

Idrettens voldgiftsrett (CAS) trodde Errani på at hun har fått i seg stoffet via mat som hennes mor laget, men fastslår samtidig at tennisstjernen burde vært mer forsiktig og at hennes mors skyld «faller på henne».

Errani anket innledningsvis dommen i håp om å bli frikjent, men Italias antidopingbyrå anket også saken og ba om inntil to års utestengelse.

Dopingutestengelsen ble etter behandlingen i Idrettens voldgiftsrett økt fra to til ti måneder.

Hun må dermed sone ytterligere åtte måneders suspensjon etter at hun var borte fra tennisbanen fra august til oktober i fjor etter å ha testet positivt på stoffet letrozol i februar 2017.

Misbrukt av kroppsbyggere

Letrozol er et legemiddel som brukes i behandlingen av brystkreft hos kvinner.

Middelet kan imidlertid også brukes til å øke kroppsmassen og ble forbudt av Verdens antidopingbyrå (Wada) fordi det forelå mistanke om at det ble misbrukt av kroppsbyggere.

Sara Errani var på sitt beste rangert som verdens femte beste kvinnelige tennisspiller i 2013.