Tennisstjerne varslet om seksuelle overgrep – nå er hun sporløst forsvunnet

I et innlegg på sosiale medier tirsdag skrev kinesiske Peng Shuai om seksuelle overgrep som skal ha skjedd for ti år siden.

– Jeg var så redd den ettermiddagen. Jeg ga aldri mitt samtykke, jeg gråt hele tiden, skrev hun på det kinesiske sosiale mediet Weibo, ifølge NPR.

Peng er en av Kinas mest kjente tennisstjerner og var verdensener i dobbel i 2014. Men samtidig som hun spilte seg mot toppen i tennisverden skal hun ha vært offer for seksuelle overgrep av tidligere visestatsminister og partitopp i kommunistpartiet, Zhang Gaoli.

Ifølge Peng skal hun og Zhang ha hatt en relasjon over flere år som ikke var frivillig fra begynnelsen, men som skal ha begynt med et seksuelt overgrep.

Kontakten skal så ha blitt avbrutt da Zhang ble visestatsminister, men noen år senere ble relasjonen gjenopptatt da Zhang inviterte Peng på middag. Peng skriver at etter middagen skal partitoppen ha voldtatt henne mens kona hans holdt vakt, ifølge NPR.

Det er de aller første anklagene om seksuelle overgrep mot en partitopp i kommunistpartiet. Hverken Zhang eller partiet har så langt kommentert anklagene. På en pressekonferanse onsdag hevdet en talsperson for partiet at hen ikke hadde hørt om saken.

MERITERT: Peng Shuai med trofeet etter å ha vunnet dobbelturneringen i Roland Garros i 2014. Foto: Thibault Camus / AP

Innlegget slettet av myndighetene

Tennisstjernas innlegg ble raskt slettet av myndighetene og hennes sosiale medier-kontoer forsvant bare noen timer senere. Kinesiske statlige medier har ikke nevnt anklagene, men skjermdumper av Peng sitt innlegg har sirkulert på internett til tross for at myndighetene prøver å sensurere saken.

Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Kador Folkvord, har god oversikt over det kinesiske samfunnet og forteller at anklager som Peng Shuai kom med, er sjelden kost i Kina.

– Metoo har nådd Kina så vidt og skapt litt engasjement. Det er noe som diskuteres og skaper oppmerksomhet, men kinesiske myndigheter vil alltid prøve å kontrollere eller fjerne saker som kan undergrave tilliten til styresmaktene. Det har de også full mulighet til, og som vi ser kan de bare legge ned sosiale medie-kontoer og hindre menneskers kommunikasjon på sosiale medier, forteller Folkvord til NRK.

Etter at innlegget på sosiale medier ble slettet, forsvant også Peng Shuai, skriver NPR. Siden tirsdag har ingen hørt noe fra henne eller sett henne.

– Kan bli borte ganske lenge

Folkvord i Amnesty forteller at det kinesiske politiet har mulighet til å ta mennesker i arrest på hemmelig sted om man mistenker personen for å undergrave tilliten til statsmakten.

– Da kan man bli borte en ganske lang tid. Hvis de spinner det dit at dette er et ondsinnet angrep mot partiet eller staten kan det hende at hun forsvinner en ganske lang stund. Det betyr ikke at hun blir drept, men hun kan forsvinne i opptil halvannet år, forklarer Folkvord og påpeker at han ikke vet hva som har skjedd med Peng Shuai.

SKAPT ENGASJEMENT: Saken om Peng Shuai har spredd seg på sosiale medier i Kina til tross for myndighetenes forsøk på sensur. Foto: Greg Wood / AFP

Han forteller at Amnesty er veldig opptatt av å synliggjøre mangelen på ytringsfrihet i Kina.

– Staten har fullstendig kontroll over hva som skjer og griper inn med en gang noen ytringer truer staten og dens tillit i folket. Mot en så viktig person som Zhang Gaoli vil de være bekymret, sier den politiske rådgiveren og forklarer:

– Han var en tidligere nær støttespiller av presidenten og var en viktig mann i kulissene. Da vil de fort tenke at denne saken ikke kan gå videre fordi det undergraver tilliten. Slike ting er veldig typisk.

Folkvord mener det er viktig at slike skjebner blir fortalt i tiden frem mot OL i Beijing.

– For Kina handler OL om å vise seg frem gjennom og si at vi er tøffe og mektige og vil ikke lenger snakke om menneskerettigheter. «Det angår ikke dere.» Dere skal bare være her for å tjene penger og glede dere over medaljer, forteller Folkvord.