Tennisprofiler i heftig krangel på banen: – Du er den verste av alle

Ostapenko lå under 0-4 i det tredje og avgjørende settet da hun ba om en medisinsk time out. Motstander Tomljanovic gikk sporenstreks fram til nettet og fyrte løs mot både dommer og motstander:

– Du vet at hun lyver, sa hun ved nettkanten.

Etter kampen takket de for kampen, slik spillerne vanligvis gjør. I stedet for et par høflighetsfraser og lykkeønskinger fortsatte kampen over nettet.

Ordkrigen

Da var tennisball byttet ut med engelske gloser:

Ostapenko: – Hvis du tror jeg lyver kan du snakke med fysioterapeuten.

Tomljanovic: – Jeg håper du føler deg bedre.

Ostapenko: – Oppførselen din er forferdelig. Du har null respekt.

Tomljanovic: – Du er den som prater.

Ostapenko: – Hva? Så dårlig, så dårlig. Du er den verste spilleren på touren.

Krangelen fikk langt mer oppmerksomhet enn selve kampen på pressekonferansen etter kamp. Da kokte det fortsatt bra i toppen på begge.

– Hun har ikke rett til å si noe; hun vet ingenting. Hun er ikke meg, og kjenner ikke smerten, sa Ostapenko.

MERITTERT: Jelena Ostapenko med trofeet som viser at hun vant French Open i 2017. Foto: David Vincent / AP

– Respektløst

Tomljanovic var ikke enig.

– Det var ingenting galt gjennom hele kampen, men på 0-4 spør hun om pause når jeg skal serve. På toppen av det kaller hun meg respektløs etter kampen, det er latterlig, sier Tomljanovic og slår fast:

– Forferdelig oppførsel.

– Fra min side er det respektløst av henne, svarer Ostapenko.

Til BBC sier hun at hun hadde så store magesmerter at hun ikke klarte å serve ordentlig.

Tomljanovic er fra Australia og er rangert som nummer 75 i verden. Ostapenko er nummer 34 i verden og har tidligere vunnet French Open, en av de fire største turneringene i tennis.

– Hvis jeg hadde spilt på femti prosent hadde jeg slått henne, sier Ostapenko.

Resultat i kampen: 2-1 (6-4, 4-6, 2-6).

Resultat i ordkrigen: Usikkert.