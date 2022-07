Tennisprofiler åpner opp om klesregel: – Redd for å blø gjennom

– Det er absolutt noe utøverne snakker om rundt Wimbledon på grunn av de hvite klærne, forteller Heather Watson til BBC Sport.

Briten deltok under årets Wimbledon-turnering, men ble slått ut i den fjerde runden. Lørdag spilles kvinnenes Wimbledon-finale mellom tunisiske Ons Jabeur og Jelena Rybakina fra Kasakhstan.

I forbindelse med turneringen i London har diskusjonene rundt kleskoden blusset opp. For regelverket under Wimbledon bygger på restriktive retningslinjer, der kun hvite klær er tillatt.

SNAKKER UT: Monica Puig avbildet under Wimbledon i 2013. Foto: SUZANNE PLUNKETT / Reuters

– Endelig blir det tatt opp og får oppmerksomhet blant alle. For å ikke snakke om det mentale stresset over det å bruke bare hvite klær under Wimbledon, og håpe på at man ikke får mensen under de to ukene, skrev tidligere OL-mester, Monica Puig på Twitter i mai.

Hun er en av flere tennisutøvere som har delt ubehaget og engstelsen over å få menstruasjon under tennisturneringer.

ENDELIG: Tidligere tennisstjerne Monica Puig mener det er på tide at menstruasjon blir snakket om i forbindelse med Wimbledon. Foto: Skjermbilde/Twitter

«Reneste fargen»

Wimbledon-kleskoden har historiske røtter og bygger på en gammel tradisjon fra 1877. Regelverket legger føring for utøvernes klesvalg under kamp og trening.

Hvit-nyansen som brukes er også vesentlig og skal ikke være offwhite eller kremhvitt.

Eurosport-kommentator Christer Francke forstår utfordringen til kvinnene.

– Hvis det er sånne ting som det, må man kanskje tillate jentene å spille i mørke skjørt, sier Francke til NRK.

– Hvor vanskelig er det å få endret regelverket?

– Det tror jeg er ganske vanskelig for det er en del av Wimbledon-turneringen. Da må det bli sånn at man kan spille i mørke bukser hvis det er utfordringer med menstruasjon, og at man gjør en regelendring der, sier Francke.

TRADISJON: Heather Watson liker den helhvite tradisjonen, men åpner også opp om egne bekymringer. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Ifølge britiske Independent, som siterer en bok av Valerie Warren om tennismote, handlet de hvite klærne opprinnelig om at spillerne skulle unngå svettemerker på fargede klær.

Selv om britiske Watson erkjenner at hun er redd for å blø gjennom de hvite klærne, mener hun at det er noe helt spesielt å spille i hvitt.

– Jeg liker veldig godt tradisjonen ved det, og jeg vil ikke endre det. Mitt eneste problem er om jeg får mensen, men jeg planlegger bare menstruasjonen rundt det, forteller hun.

Fikk mensen under kamp

Daria Saville, som røk ut av årets Wimbledon i første runde, har denne uken delt sine menstruasjonserfaringer på TikTok. Videoen har fått over 2 millioner visninger.

– Da jeg fortsatt gikk på p-piller, valgte jeg å stå over menstruasjonsperioden for å ikke stresse og være redd for å blø gjennom under en kamp, forteller Saville.

UTFORDRINGER: Daria Saville deler sine erfaringer med å spille store kamper med mensen. Foto: Mark J. Terrill / AP

Til TikTok-seerne forteller australieren at hun fikk mensen under en kamp for ti år siden, da hun deltok i sin aller første Grand Slam i Australian Open.

– Jeg tapte det første settet og måtte på do. Så finner jeg ut at jeg har fått perioden min.

Under tenniskamper er det kun tillatt med to toalettbesøk. Det skapte trøbbel for Saville.

– Heldigvis var det en kvinnelig tennisdommer, så jeg fortalte henne om situasjonen. Jeg hadde ikke tamponger så dommeren måtte ringe støtteapparatet for å hente det for meg. Så måtte jeg tilbake til toalettet og gjøre greien min, forteller Saville.

Sportslig utfordrende

Heather Watson forteller til BBC at hun snakket med Daria Saville om menstruasjons-problemet i forkant av årets turnering.

Om menstruasjonen hadde noe å si for Watsons Wimbledon-exit har hun ikke sagt noe om, men det er liten tvil om at det kan ha en negativ effekt på prestasjonene.

– Det er en hemmende faktor. Hvis du går og tenker på sånne ting og skal prestere på et høyt nivå, i en idrett som tennis hvor det er så mange gode spillere, vil det gå utover prestasjonen. Det er et stressmoment som egentlig ikke hadde trengt å være det, vurderer Francke.