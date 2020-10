Tennisklubb føler seg lurt av «politisk spel»: – Rett og slett skammeleg

– Det er meiningslaust å bruke det som argument. Her er det noko som luktar vondt. Vi blir brukte som brikker i eit politisk spel, seier Bjørne Byhring, styreleiar i Holmenkollen Tennisklubb.

Han fryktar at ti år med frivillig arbeid er forgjeves, og estimerer at klubben har brukt 4,2 millionar på eit anlegg som ikkje blir noko av.

SEIER NEI: Eivind Trædal i MDG viser til kommuneplanen, der Bautatomta er regulert som grøntområde. Foto: NRK

Vedtatt i 2017

I 2017 blei planen vedteke i bystyret med 58 mot ei stemme.

Mellom anna fekk Holmenkollen Tennisklubb lovnad om 12 millionar kroner i støtte.

Men saka blei klaga inn til Fylkesmannen som oppheva vedtaket. Årsaka var at det ikkje var teke omsyn til barn og unge. Dei sende saka tilbake og bad om ny behandling.

Sidan den gongen har det vore kommuneval. Og i september kom pressemeldinga frå byråd for byutvikling Arild Hermstad. Dei ønskjer ikkje lenger eit anlegg på Bautatomta.

– Vi er lurt! Vi har hamna i eit politisk spel. Vi kan ikkje stole på politikarar som seier at vi skal gå i gang med arbeidet, seier Byhring.

MDG: – Her skal det vere natur

Eivind Trædal (MDG) er nestleiar i byutviklingsutvalet. Han viser til kommuneplanen, der området er regulert som grøntområde.

– Det er uklokt å ønskje seg å byggje ein stad der det ikkje skal byggjast. Det er dumt; det er mykje tapt tid og ressursar på ting som kunne vore unngått viss ein hadde følgt planen frå start, seier Trædal til NRK.

– Det er oppsiktsvekkande, det luktar av politisk spel der MDG har markeringsbehov. Dei framstiller det som ein kamp mellom grøntområde og idrett. Det er det ikkje, her får vi begge delar, seier Helen Sterud, anleggssjef i Norges Tennisforbund.

OPPGITT: Helen Sterud er anleggskonsulent i Noregs Tennisforbund. Foto: NRK

Bygginga gjer at mykje av skogen må fjernast. Tomta er på 19 mål, og anlegget vil ta 28 prosent av tomta (om lag fem mål).

– Anlegget strekkjer seg omtrent 100 meter opp i skogen. Det er på ingen måte verneverdig, og det er ingen barn som leikar her. Likevel har MDG bestemt at dette skal vernast, her skal det ikkje byggjast tennisbaner. Det er heilt meiningslaust, seier han oppgitt.

– Eit grøntområde er tilgjengeleg for alle. Ein tennisklubb er tilgjengeleg for medlemmene. Vi må stelle oss til kommuneplanen som er vedteken. Der står det eit her skal det vere natur. Det har Fylkesmannen gitt oss beskjed om, seier Trædal.

Bekymra for barn og unge

Saka engasjerer sterkt i lokalmiljøet. Måndag var det eit videomøte der saka vart diskutert med høg temperatur.

Caroline Borch-Nielsen representerte 3500 barn i bydelen, og er oppgitt over at arbeidet er stoppa.

– Skal vi seie nei til barn og ungdom som vil vere i aktivitet? Barna bruker absolutt ikkje området. Eg har sjølv to barn, og dei har aldri vore der, seier Borch-Nielsen til NRK.

Ho erkjenner at miljøaspektet er viktig, men meiner omsynet til barn og unge bør vege tyngre.

– Det er skummelt, du går i tussmørket. Med nytt anlegg kjem dei til å lyssetje området og lage stiar. Då vil barn og ungdom faktisk nytte seg av det, seier ho.

SKUMMELT: Ingen barn og unge nyttar seg av området i dag, ifølgje Caroline Borch-Nielsen. Her er Bjørne Byhring på tur i skogen. Foto: NRK

Eivind Trædal deltok sjølv på møtet, men møtte motbør hos ein av sine eigne. Knut Frederik Horn representerer MDG i bydelen, og oppmodar Trædal til å snu i saka.

– Her må ein sjå to sider samtidig. Eg er veldig oppteken av fysisk fostring og idrett. Dette blir veldig prinsipielt. Det må gå an å sjå pragmatisk og realpolitisk på det, seier Horn til NRK og legg til:

– Skulane bruker det ikkje, barna bruker det ikkje. Og Oslo kommune har ingen planar om å tilgjengeliggjøre skogen. Med anlegget kjem det til å bli meir tilgjengeleg, seier han.

– Bruker 800.000 kroner på diesel

Det nye anlegget inneheld totalt tolv baner, og halvparten er innandørs. I dag har klubben ein såkalla «plastboble» over det eksisterande anlegget sitt.

– Der bruker vi over 50 000 liter diesel i året, det kostar 800 000 kroner i diesel for å halde varmen. Det er så gammaldags og dumt. Her skal vi byggje eit grønt anlegg som kostar 100 000 kroner i året å halde varmt. Det er veldig godt planlagt på alle moglege måtar. MDG burde ha vore stolte, det er eit grønt anlegg, seier Byhring.

– Viss noko er sett av til å vere grøntområde har det ikkje så mykje å seie kva det inneheld. Då skal ein som hovudregel la det vere. Det handlar om å ta vare på naturen. Det er heldigvis ikkje sånn at ein kan byggje ned natur sjølv om ein har gode miljøkvalitetar i sjølve bygget, seier Trædal.

Saka skal opp i byutviklingsutvalet onsdag 28. oktober. Dei sender innstillinga si til bystyret, som behandlar saka om to veker.

– Viss anlegget ikkje blir noko av, er det fordi fleirtalet i bystyret ikkje ønskjer det. Det ligg i eit grøntområde, og det er planlagt grønt i framtida. Dei må nok finne ein annan stad å byggje tennisanlegget, seier Eivind Trædal, nestleiar i byutviklingsutvalet.