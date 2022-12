Tenkte på Messi-episode etter dette: – Håper det ikke blir like mye tull nå

– Jeg tenkte litt på det. Jeg håper det ikke blir like mye tull nå, svarer Carlsen da NRKs reporter spør om «hva han synes om sitt Messi-øyeblikk?», mens han var på vei bort fra en scene i arenaen «Baluan Sholak sports palace» i Almaty.

Det var under VMs lyn- og hurtigsjakk-åpningsseremoni at Carlsen ble ikledd plagget «chapan», som er mye brukt i Kasakhstan.

På scenen i arrangørbyen Almaty sto flere av verdens største sjakkprofiler – inkludert Hikaru Nakamura – på rekke for å være en del av trekningen før mesterskapet. Én etter én ble de tildelt hvert sitt plagg – som tilsynelatende hadde en tilknytning til vertslandet.

KLES OPP: Her mottar Carlsen «chapan» på scenen i Almaty. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Drar Messi-paralleller

Til stor jubel fra salen, ble Carlsen som sistemann ikledd «chapan» som består av en slags kåpe og en hatt. Bærumsgutten gliste bredt i det hodeplaget ble tredd over hodet.

– Jeg tenkte det bare var gøy, sier han til NRK en drøy time etter seremonien.

Flere til stede i arenaen, blant annet Carlsen selv senere, dro antydninger til paralleller til da Lionel Messi ble tildelt et lignende plagg, som kan minne om en kåpe eller kappe, under fotball-VM. Det var rett før Messi og Argentina skulle løfte VM-trofeet at den qatarske emiren Tamim Bin Hamad Al Thani ikledde Argentinas kaptein en tradisjonell «bisht» under seremonien på stadion i Lusail.

Flere var sterkt kritiske til at Messi måtte ha på seg en kappe over drakta da han løftet VM-pokalen, og mente at Qatars statsoverhode stjal det som skulle være Messis show.

– Jeg synes det ødelegger øyeblikket, ganske klart, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp den gang.

PÅ PLASS: Carlsen er på plass i Almaty sammen med store deler av verdenseliten i sjakk. Mandag starter VM i lyn- og hurtigsjakk.

– Tenkte på det

Tross stormen som kom etter Messi-hendelsen, virker ikke Carlsen å ha så mye imot sammenligningen. Kort tid etter åpningsseremonien la han ut et bilde på Twitter med teksten «Magnus og Messi».

– Jeg tenkte på det da jeg fikk kappa, presiserer nordmannen til NRK.

Ifølge en lokal arbeider NRK snakker med på arenaen, tildeles ofte «chapan» til en person de anser som høytstående og distingvert. Antrekket skal være vanlig i midt-Asia, i land som blant annet som Usbekistan, Afghanistan, Pakistan og Kasakhstan.

– Visste du om plaggtildelingen fra før?

KLES OPP: Her mottar Carlsen «chapan» på scenen i Almaty. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Nei, nei. Jeg visste bare at vi skulle trekke. Jeg visste ikke noe mer enn det, svarer sjakkesset.

Det virker dog lite trolig at Carlsen kommer til å spille med antrekket under mesterskapet som starter mandag. Nordmannen har ambisjonene klare før det hele trekkes i gang.

– Hvem er den største favoritten?

– Den dagen jeg slutter å svare meg selv, kan jeg like godt bare legge opp. Det er en åpen turnering og mange som kan vinne. Men at noen har større sjans enn meg til å vinne, det tror jeg ikke hvis jeg er på et godt nivå, svarer 32-åringen.