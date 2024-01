Luke Littler – Rob Cross 6–2

– Jeg har ikke ord. Det er helt sykt. Det er utrolig å være i finalen i min debut, sier Littler i et intervju vist på Viaplay.

16 år gamle Littler har blitt en publikumsfavoritt etter å ha herjet i dart-VM gjennom jula.

Tirsdag kveld nådde hysteriet sitt foreløpige klimaks da 16-åringen ble historisk etter å ha sikret finalebillett som tidenes yngste finalist noensinne. Det skjedde etter at han banket Rob Cross 6–2 i sett i et nervedrama. Han har nå sikret seg svimlende 200.000 pund, rundt 2,6 millioner kroner.

TIL FINALE: Luke Littler. Foto: Kin Cheung / AP

Det virket nesten ikke som han trodde på selv der han sto på scenen og mottok hyllesten fra publikum. Flere ganger ristet han smilende på hodet mens han kikket utover folkehavet.

– Nerveløs. Sensasjonelt, skriver BBC i sin livedekning.

Hyllet av et ekstatisk publikum

Under VM-semifinalen var det tydelig hvem det ekstatiske publikumet i Alexandra Palace heiet på. Flere ganger brøt den fullsatte salen ut i allsang der de hyllet dartsensasjonen.

«There's only one Luke Littler, walking along, singing a song, walking in a Littler wonderland», var et av ropene som gikk igjen blant publikum.

På kommentatorplass satt Wayne Mardle i Sky Sports med store øyne.

– For et talent. Hele verden følger ham og han fortsetter å levere over det høyeste nivået, sa Mardle, ifølge NTB.

– Han snittet på 106 i den største kampen i sitt liv. Vi har vært vitne til noe helt ufattelig, la han til.

Den høyeste scoren man kan få på tre piler er 180. Littler snittet altså på 106.

TIDLIGERE VERDENSMESTER: Rob Cross (bakerst) tok VM-tittelen i 2018. Nå møtte han sin overmann i 16 år gamle Littler. Foto: Kin Cheung / AP

Reagerer på innhold i tabloidene

Littler har på kort tid gått fra å være totalt ukjent til å bli 16-åringen «alle» snakker om – på godt og vondt. Midt under mesterskapet stilte Littler opp i den kontroversielle avisen The Sun under overskriften «Elsker döner (kebab) og The Sun».

Dette beklaget han i ettertid. I intervjuet etter semifinaleseieren snakket han om hvordan det er å bli skrevet om.

– Det har vært noen fine ting og noen forferdelige ting (i pressen). Men jeg kommer meg ikke unna pressen når jeg vinner, sier Littler.

Han hadde på forhånd ikke forventet å bli lagt noe særlig merke til i VM.

– Målet var å komme meg forbi første runde, og her er jeg i finalen, sier Littler.

Sendte tidligere verdensmester ut

Det var ingen hvem som helst som tenåringen sendte ut av VM denne kvelden. Rob Cross ble verdensmester i 2018. Cross har tidvis storspilt under årets VM og fikk mandag en hel dartverden til å måpe etter at han snudde 0–4 mot Chris Dobey til utrolige 5–4.

Men mot Littler møtte Cross sin overmann i den nervepirrende VM-semifinalen.

Seieren blir definitivt lagt merke til i sportsgale Storbritannia. Mange av de store britiske mediene fulgte VM-semifinalen direkte på sine nettsider. I skrivende stund topper den historiske seieren flere av de samme nettavisene.

VM-finalen spilles onsdag kveld og det er først til syv sett.

POPULÆR: Det skrives spaltemeter etter spaltemeter om Luke Littler i Storbritannia. Slik så det ut på pressekonferansen etter at Littler ble klar for VM-semifinalen. Foto: Zac Goodwin / AP

Kastet første pil som ettåring

På verdensrankingen er Littler plassert på en beskjeden 164. plass. Spillerne blir rangert etter hvor mye de har tjent inn i løpet av året. Han hadde før verdensmesterskapet spilt inn 2.500 pund (vel 30.000 norske kroner) det siste året.

Til sammenligning har de ti beste spillerne i verdenen spilt inn over 6 millioner kroner hver.

Littler er fødd i Runcorn, en liten by mellom Liverpool og Manchester. 18 måneder (!) gammel kastet ham magnetiske dartpiler. Som fireåring gikk han over til ordentlige piler.

Siden har han vunnet tre junior-VM og han blir sammenlignet med gjentatte av de største dartspillerne i verdenen.