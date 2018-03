Teknikken sviktet i norsk storseier: – Hva er det de driver med?

Norge vant kampen 32-25, men etter to minutter var det lite som vitnet om et av verdens beste landslag i hallen i Zagreb.

– Det var kanskje litt tidlig med timeout nå?

– Hva er det de driver med? Er det lunsjpause?

– Det kan bli en lang kveld hvis de skal holde på sånn.

Slik var dialogen i Viasats studio mellom kommentatorene Daniel Høglund og Gunnar Pettersen to minutter ut i EM-kvalifiseringskampen mellom Kroatia og Norge. Norge ledet 1-0, men etter to minutter laget kampuret. Spillere, dommere og støtteapparat så på hverandre uten at noen forsto helt hva som foregikk.

– Gammelt og slitent

Det russiske dommerparet måtte bort til sekretariatet, og der fant de fort ut hva som var galt. Klokken i arenaen, Dom Sportova, hadde stoppet. Den måtte startes på nytt, og spillerne måtte vente ytterligere to minutter på å komme i gang.

Kun et par hundre tilskuere hadde møtt opp i hallen, og det var langt mellom tilskuerne på kortsidene. Med klokke-trøbbel på toppen, var det lite som vitnet om den kroatiske håndball-lidenskapen som ble vist under håndball-EM i samme land i januar.

– Det er mørkt for dem som sitter med teknikken i hallen: Dette er et ordentlig gammelt og slitent anlegg, kommenterte Daniel Høglund.

SLITENT ANLEGG: Dom Sportova ble brukt som treningsarena under EM for herrer tidligere i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Aldri spennende

Da kampen omsider kom i gang igjen i Zagreb, var det Norge, Norge og atter Norge. Kroatia, rangert som nummer 21 i verden, fant ikke ut av Norges angrepsspill, og brukte over seks minutter på å sette sin første scoring. Da var stillingen 4–1 til Norge.

Stillingen økte og økte, og etter 30 minutter var det 18-10 i favør Norge. I 2. omgang hevet Kroatia seg, og de vant 2. omgang med ett mål. Til slutt ble det 32-25.

– Vi spiller dårlig i 2. omgang. Men vi vinner komfortabelt, og får lære av feilene vi gjør, sier Amanda Kurtovic til Viasat etter kampen.

Det er Norges tredje seier i EM-kvalifiseringen. I gruppe med Kroatia, Ukraina og Sveits, har håndballjentene hatt få, for ikke å si ingen, problemer så langt. I første oppgjør ble det 35–22 mot Ukraina, før Sveits fikk bank med 29–12 i andre kamp.

Det betyr at Norge nå topper gruppen med seks poeng og 96-59 i målforskjell.

Neste kamp kommer allerede førstkommende søndag. Da venter Kroatia nok en gang, denne gang på hjemmebane.