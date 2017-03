Teknikken kollapset – kommenterte Klæbos triumf under en jakke

Først vant Marit Bjørgen, som hun stort sett alltid gjør. Så var det dagen for nye opplevelser i Quebec:

Johannes Høsflot Klæbo gjorde noe han aldri før har gjort – vant et distanserenn i verdenscupen.

Jann Post og Torgeir Bjørn gjorde noe de aldri før har gjort – kommentert et langrenn i friluft. Da NRKs kommentatorer skulle på lufta, kom lyden rett og slett ikke fram til Oslo og norske TV-seere.

– Nervøs for å gå glipp av ting

– Da ble det tatt en lynkjapp beslutning. Vi hadde én mikrofon som fungerte. Det var den nede i mixed zone som Ida Nysæter Rasch akkurat hadde snakket i. Da var det bare å komme seg ned dit og se på en skjerm som sto midt i påskesola. Vi gjemte oss under en jakke og kommenterte så godt vi kunne med det vi så derfra, forteller Post.

Normalt sett ser de både rennet på en skjerm og har utsikt til løypa – i tillegg til at de har god tilgang på andre informasjonskilder.

– Man blir litt nervøs for å gå glipp av ting. Men det er ikke verre enn som så. Etter hvert fikk vi en benk og til slutt fikk vi også noen tider på en skjerm ekstra, så det ble bra til slutt, sier Post, som tar det hele med godt humør.

– Hva var galt?

– Det lurer jeg også på. Sannsynligvis satellittproblemer, men det skjønner jeg meg ikke på. Jeg bare prater og håper at teknikken er i orden. Jeg har aldri sittet ute og kommentert på den måten før, men det hender jo at det er teknisk trøbbel. Denne gangen var vi heldig at i hvert fall Idas mikrofon gikk igjennom. Da ble det en mulighet, sier Post.

– Hadde det ganske moro

Kommentatorene ser det komiske i situasjonen.

– Det artigste var da Ida banket på jakken, stakk hånda under og forlangte å få tilbake mikrofonen fordi hun skulle intervjue Niklas Dyrhaug. Da vi så fram, så og vi rett på Niklas Dyrhaug som sto en halv meter fra oss.

– Så dere spurten til Klæbo?

– Det fikk vi i hvert fall med oss, at Johannes Høsflot Klæbo vant. Så vi hadde det ganske moro under jakka.

Men selv om de bare satt noen meter unna, fikk de ikke med seg begivenheten i levende livet.

– Nei, vi satt under jakka og så det på skjermen, humrer Jann Post.