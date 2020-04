Tegnet pandemiforsikring for 20 år siden – nå får de over 1,4 milliarder

Wimbledon arrangeres hver sommer på tennisanlegget like utenfor London, og er verdens eldste tennisturnering. I juni skulle den 134. utgaven vært spilt på de tradisjonsrike gressbanene i England.

I stedet ble Wimbledon avlyst for første gang siden andre verdenskrig.

1,45 milliarder

Ifølge nettstedet Action Network tegnet Wimbledon-arrangøren, The All England Club, pandemiforsikring for 20 år siden. Britiske The Times oppgir det samme, og at prisen er rapportert å være rundt 20 millioner kroner i året.

– Vi har alltid tenkt på å kjøpe så stor dekning som mulig i forsikringen, sier en talsperson for Wimbledon til Action Network.

Det er grunnen til at turneringen ble avlyst, og ikke utsatt på ubestemt tid, slik mange andre idrettsarrangementer har gjort. Avlysningen utløser pandemiforsikringen, som ifølge nettstedet er på 110 millioner pund, i overkant av 1,45 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Dekningsbeløpet er dog lavere enn estimerte inntekter for turneringen. The All England Club hadde en estimert omsetning på drøyt tre milliarder kroner. De største inntektene kommer fra sponsorer, billettsalg og TV-rettigheter.

WIMBLEDON-SJEF: Richard Lewis er administrerende direktør i The All England Club, som arrangerer tennisturneringen Wimbledon. Foto: Andrew Boyers / Reuters

– Selvfølgelig er vi heldige som har forsikringen. Det hjelper oss, men det løser ikke alle problemene. Detaljene vil ikke være klare på flere måneder, sier Wimbledon-sjef Richard Lewis.

Mandag denne uken ble den tradisjonsrike golfturneringen The Open også avlyst. Arrangøren, Royal & Ancient, har også tegnet pandemiforsikring, men beløpet som utbetales er ikke kjent.

Store tap

DYRT: Tokyo 2020 ble til Tokyo 2021, og det koster mye penger. Foto: Koji Sasahara / AP

Idrettsarrangører over hele verden sliter tungt ettersom arrangementer avlyses. Størst tap er det trolig for arrangøren av OL i Tokyo. Økonomieksperter antydet at OL-utsettelsen koster mellom 67 og 70 milliarder kroner.

Den franske tennisturneringen Roland Garros skulle egentlig ha startet i mai, men er utsatt til september. De har ikke en lignende forsikring, og risikerer å tape store penger hvis ikke turneringen spilles i år.

Ifølge avisen Daily Mail risikerer det franske tennisforbundet et tap på 2,9 milliarder kroner.