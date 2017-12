– Bloemen eier langdistanse. Nå rapper han alt fra Kramer, som bare kan bare rive av seg håret, dette hater han, sa NRK-kommentator Carl Andreas Vold da Bloemen gikk inn til mål sent i går kveld.

Les også: – For en utøver! For en 10.000-meter! For en mann!

Sven Kramer sitt gamle skilt knekkes i to. Du trenger javascript for å se video. Sven Kramer sitt gamle skilt knekkes i to.

Tror Kramer angrer

Den nederlandske legenden, som mistet rekorden på 10 000 meteren til nettopp Bloemen for to år siden, er for tiden i Collalbo i Italia for å trene seg opp til OL. Det tror NRK-ekspert Even Wetten han angrer på.

– Nå sitter Sven Kramer og har det vondt. Han har blitt frastjålet sine verdensrekorder på både 5- og 10 000 meter, sier Wetten.

Bloemen har klart det Håvard Bøkko i sine glansdager aldri klarte, å overgå den nederlandske skøytekongen på langdistansene. Canadieren imponerte med å gå svært jevne runder i går.

– Dette løpet har ikke svakheter. Han orker å gå rundetider som vi aldri har sett før, sier Wetten, som tror Bloemen stiller til OL i sitt livs form.

HAR HAN MØTT SIN OVERMANN?: Sven Kramer har fått noe å tenke på frem mot OL. Foto: Reuters

Mener Kramer fortsatt er best

Han mener likevel det ikke er snakk om et troneskifte i sporten.

– På ingen måte. Når Kramer går internasjonale løp ser det ut som han alltid tar ut nok til å vinne, og det ser ut som han aldri gir alt. Det er ingen som vet hvor grensene til Sven Kramer går.

Det ser altså ut til å kunne bli en voldsom duell mellom disse to kanonene når de møtes i OL.

Sverre Lunde Pedersen imponerte med ny norsk rekord og femteplass på 5000 meteren.

– Han leverte sitt livs 5000 meter i et veldig sterkt felt, sier Wetten.