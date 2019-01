Tastefeil fra dommer kostet norsk hopper hans første pallplass

– Det er jo sånt som er litt bittert hvis jeg aldri kommer meg opp på pallen i løpet av karrieren, sier Granerud til NRK.

Det var under verdenscupen i Sapporo i helgen at 22-åringen virkelig fikk det til å klaffe. Med hopp på 131 og 129 meter ble Granerud beste norske hopper, og han kjempet lenge om en plass på pallen.

I så fall ville det være hans aller første i verdenscupen.

Granerud manglet imidlertid et halvt poeng fra å dele tredjeplassen med japanske Ryoyu Kobayashi, og den norske hopperen måtte til slutt dele fjerdeplassen med polske Piotr Zyla.

Det halve poenget forsvant da dommer Jørn Larsen trykket på feil knapp, forteller dommeren selv.

Dermed mistet Granerud sjansen til å ta sin første pallplass.

– Jeg prøvde det jeg kunne for å forandre karakteren etterpå siden jeg hadde gjort en feil. Men det fikk vi ikke gjort, sier Larsen, som beklaget personlig til både landslagstrener Alexander Stöckl og assistenttrener Magnus Brevig etter rennet.

Knapt med tid

Dommerne har knapt med tid når de skal sette karakterer på hopperne. I løpet av fem til sju sekunder skal det settes stilkarakterer under et hopprenn.

Søndag var det altså litt for knapp tid for dommeren.

Egentlig skulle Larsen gi Granerud 18,5 i stilkarakter på det første hoppet. Men da dommeren tastet feil, var det 17,5 som automatisk ble sendt ut på TV-skjermen.

Larsen påpeker selv at det ville gitt Granerud 0,5 poeng ekstra. Altså ville Granerud i tilfelle tatt steget opp på pallen.

Totalt endte Granerud med 236,1 poeng, mens Kobayashi fikk 236, 6 poeng.

Den norske hopperen må dermed vente en stund til på sin første pallplassering. Han velger likevel å ta tastefeilen med noenlunde godt humør.

– Jeg prøver i hvert fall. Det er lite positivt som kommer ut av å være sur. Jeg får heller ta med meg at jeg var god nok til å være på pallen og så får jeg fortsette å levere slike hopp. Da kommer jeg på pallen ganske fort, tror jeg.

BEKLAGER: Hoppdommer Jørn Larsen.

Tok kontakt med rennledelsen

Jørn Larsen forteller at han innså feilen han gjorde raskt og at han umiddelbart tok kontakt med Swiss Timing, som stod for rennets resultatservice, men ingen svarte.

Like etter at rennet var over tok han også kontakt med rennledelsen.

– Med en gang omgangen var ferdig så gikk det bare 30 sekunder etter siste hopper, før jeg løp opp til en i rennledelsen (Thomas Hasslberger), forteller Larsen.

– Så spurte jeg om vi kunne forandre på resultatet siden jeg hadde trykket feil, men det sa han at han dessverre ikke kunne gjøre, sier dommeren.

Granerud forteller at han ikke har snakket med hoppdommeren etter konkurransen i Sapporo, men sier at han setter pris på at han har innrømmet feilen.

– Det er menneskelig å gjøre feil. De har mye press på seg og de skal trykke riktig på 80 hoppere i løpet av en konkurranse, sier han.