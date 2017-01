Etter helgens verdenscuprenn i Ruhpolding, var det hard kamp om plassene på det norske laget til VM i Hochfilzen.

Den største spenningen knyttet seg til hvorvidt Tarjei Bø ville få plass, på tross av at han ikke har gått et eneste verdenscuprenn denne sesongen.

Mandag ble det klart at han i utgangspunktet ikke er med i Norges tropp, men at én eller to herrer skal tas ut i tillegg til de fire som er med (se faktaboks).

– På herresiden er det tett løp om de siste plassene i VM-troppen. Derfor venter vi så lenge vi kan før troppen blir endelig. Her er det flere utøvere som er aktuelle, uttaler idrettssjef Morten Aa Djupvik i en pressemelding fra Norges Skiskytterforbund.

Heller ikke til EM

Før helgen sa landslagstrener Siegfried Mazet at Bø må gå minst to renn før VM, hvis de skulle kunne ta ham ut til mesterskapet.

Men skiskytteren fra Stryn er heller ikke tatt ut i troppen til EM i Duszniki Zdroj i slutten av januar, eller til verdenscupen i Anterselva denne uken. Dermed gjenstår IBU-cup som en mulighet for å vise seg en VM-plass verdig.

– For hver dag som går nå, minker mulighetene til Tarjei, mener NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold.

Bjøntegaard vil ha VM-plass

Hanevold mener Tarjei Bøs sjanser ligger i hvordan landslagsledelsen vurderer medaljesjansene til utøverne bak Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen.

Lars Helge Birkeland er tatt ut som fjerdemann plass, mens Erlend Bjøntegaard og

Henrik L’Abée-Lund kjemper om ekstraplassene.

– Dess flerre gode resultater vi får av de tre, dess mindre riktig blir det å ta med Tarjei, sier Hanevold.

Skjelbreid støtter uttaket

NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid mener det er helt riktig å ikke ta med Tarjei Bø i første omgang.

– Jeg ville gjort akkurat slik som de har gjort og holdt en dør åpen, sier hun.

Begge ekspertene er klare på at han må bevise noe i løp før han kan være aktuell.

Hanevold understreker samtidig at Bøs tidligere VM-meritter viser at han er en mann som kan slå til, selv med en dårlig oppkjøring.

– Alt er mulig. Han har vist både i 2013 og 2015 hva som er mulig men det er hard konkurranse, sier han.