Tarjei Bø syk igjen: – Uforståelig

Bø skulle egentlig gjøre comeback etter å ha vært ute i første del av sesongen med luftveisproblemer.

Idrettssjef for Norges Skiskytterforbund, Morten Aa Djupvik. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Nå har han imidlertid fått et tilbakefall.

– Dette er selvsagt veldig frustrerende, og jeg blir jo lei av å vente på å komme tilbake i konkurranseform. I sommer og i høst var jeg så sterk, så derfor er det ekstra surt å ikke få vise seg fram med startnummer på brystet, sier Bø i en pressemelding søndag.

– Veldig kjedelig

Idrettssjef for Norges Skiskytterforbund, Morten Aa Djupvik, forteller at Bø var inne i en god treningsperiode da han plutselig ble syk igjen.

– Statusen er veldig kjedelig. Vi var inne i en periode før jul da ting begynte å fungere veldig bra for Tarjei. Han fikk trene normalt igjen, men plutselig fikk han et tilbakefall i jula, sier Djupvik.

– Resultatet av det er at Tarjei må ta det kjipe valget å stå over verdenscupen i Oberhof.

Tarjei Bø har slitt med sykdom gjennom nesten hele karrieren. I 2012 pådro han seg TWAR-viruset og skiskytteren brukte lang tid på å komme seg tilbake i normal trening.

Har tatt blodprøver

Denne sesongen har han vært plaget av luftveisproblemer og stryningen måtte droppe sesongåpningen. Nå trodde de fleste at han var klar for konkurranse igjen, men den gang ei.

– Hvorfor det er sånn, vet vi ikke. Vi har tatt nye blodprøver som vi ennå ikke har fått svaret på. Vi skulle gjerne visst hvorfor det er sånn, forteller Djupvik.

– Det er litt uforståelig at han skal være plaget med så mye sykdom.

– Kan berge VM

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er selvfølgelig alvorlig på den måten at Tarjei ikke får gått skirenn. Nå vet vi at han har god erfaring med å være syk, for å spøke litt, og han klarer å bli fort frisk igjen, sier Djupvik, som foreløpig ikke er bekymret med tanke på VM.

– Det er fortsatt muligheter for å berge deler av sesongen og ikke minst VM. Men det er en forutsetning at han blir frisk igjen, og det er akkurat det han sliter med nå, dessverre.

Også Tiril Eckhoff må stå over konkurransen i Oberhof. Hun sliter med en forkjølelse. Ingrid Landmark Tandrevold erstatter Eckhoff.