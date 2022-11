– Jeg har en hemmelighet å fortelle. Du kan tro om han sov hjemme i natt eller om han snek seg opp på lodgen og fant et ledig rom for å få en god natts søvn, forteller Vetle Sjåstad Christiansen smilende etter målgang på Sjusjøen.

Han hadde nettopp blitt slått med 22 sekunder av Tarjei Bø, og mente han fortjente litt av æren for lørdagens seier. Sjåstad Christiansen endte på tredjeplass bak Bø og Sturla Holm Lægreid.

– Jeg fikk en melding sent i går kveld om jeg kunne gjøre klart et rom til ham, sier han.

For brødrene Bø bor som vanlig på hytta på Sjusjøen med resten av familien under sesongåpningen, men storebror snek seg altså ut natta før sesongåpningen.

– Han fikk ikke lov å lufte på rommet, så da trengte han en god natts søvn. Det så ut som det hjalp. Litt takk må jeg få fra ham etterpå. Jeg la ikke på sengetøyet, men jeg la det klart på senga hans i posen, forteller Sjåstad Christiansen muntert.

– Nederst på rangstigen

Bø bekrefter selv at han snek seg ut fra familieidyllen på grunn av temperaturen.

– Jeg gjorde faktisk det. Det var ikke på grunn av skrikinga egentlig, men jeg lå på hytta til Johannes på en køyeseng helt opp til taket. Der var det så varmt og så ville ikke Gita lufte i tilfelle Aron skulle bli kald, forteller Bø og konkluderer:

– Da følte jeg at jeg var nederst på rangstigen og måtte komme opp til de andre i natt for å få en full natt. Tydeligvis funka det bra, sier han fornøyd.

NEDERST: Tarjei Bø innså at han var nederst på rangstigen i egen familie før lørdagens seier. Foto: Javad Parsa / NTB

Lørdagens seier ble ekstra spesiell siden det var det første rennet som sønnen Aron fulgte.

– Da har vi den historia i boks, pappa vant første skiskytterrennet han var på. Da har han i hvert fall opplevd en seier om det ikke skal bli mer, spøker Bø.

Og hvor effektiv oppladningen var overrasket storebror Bø.

– Det var kjempebra. Litt bedre enn jeg hadde trodd, egentlig. Jeg likte ikke snømangelen. Jeg var veldig bestemt at det ikke passet meg perfekt, men jeg hadde lyst til å overbevise, sier Bø.

Sjåstad Christiansen mener lørdagens seierherre har vært supersmart før sesongstart.

– Han har ikke for vane å være best i åpninger, han pleier å være som Johannes å gå seg litt inn. Men jeg tror han har vært veldig smart i år og tatt idrettslige konsekvenser av å bli far, mener han.

– Brutal start

Lillebror Johannes Thingnes Bø endte med to bom på stående, noe som ødela sjansene hans.

– Det er helt rått. Kjempebra løp av alle tre, og på mange måter mitt også. Jeg må justere litt, men kjekt å gå skirenn. Med to bom skal man tape for disse her, sier Thingnes Bø til NRK, og viser til Bø, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen.

SESONGSTART: Sturla Holm Lægreid fikk en god start på sesongen. Foto: Javad Parsa / NTB

Han måtte altså nøye seg med fjerdeplass, etter at Lægreid og Sjåstad Christiansen slo tiden hans da de passerte målstreken.

Lægreid omtaler sesongstarten som «brutal».

– Ja, jeg var redd for å gå ned i asfalten, for det var kraftig skyv opp bakken, men jeg kom meg heldigvis til mål. Det er en brutal start. Sesongstart er jo gøy, men det er først og fremst vondt for kroppen, sier Lægreid.