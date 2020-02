Han er Norges beste mannlige utøver så langt i VM i skiskyting. Og avtjener enda mer respekt etter sitt meget klare standpunkt mot gullvinner Loginov etter lørdagens sprint. Men medalje ble det bare på russeren.

Ti år etter det store gjennombruddet får nok en gang ikke Tarjei Bø den oppmerksomhet han egentlig fortjener.

Med gull på blandet stafett og 4.-plass på sprint er Tarjei Bø den hittil beste norske herreløperen i VM 2020. Her skjærer han opp gullkaka etter torsdagens stafettgull. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For det er faktisk sånn, at vi må minne oss selv litt på hvor god han faktisk er, slik årene har gått. Tarjei Bø rakk intet mindre enn å bli kalt den nye skiskytterkongen før problemene startet. I stedet har han endt opp et sted mellom Steinar Hoen og Henrik Ingebrigtsen, for å bruke friidrettsspråket. Det kunne faktisk vært verre, må vi også tillegge.

Den siste brikken

Det blir sagt at Tarjei Bø ble tatt med på landslaget på en blanding av mistanke og personlige egenskaper en gang i 2009. Mindre enn ett år gjensto til OL i Vancouver, og Norge hadde etablert det perfekte stafettlag. På tre av fire etapper. Usikkerheten rundt hurtigtogene Frode Andresen, Alexander Os og Lars Bergers ustabilitet på standplass, gjorde at landslagstrenerne Mikael Löfgren og Torgeir Bjørn måtte ta et tidlig grep.

Derfor henter de inn unggutten Tarjei Bø fra Markane ved Stryn på landslaget før OL-sesongen. Han er ikke kvalifisert på det sportslige, isolert sett, men rett og slett som type. Han er i sjelden grad treningsvillig, energisk, nøyaktig og alltid positiv.

Det kan virke som om alle faktorer har forsøkt å hindre ham på veien. Jan Petter Saltvedt

26. februar 2010 tar Norge OL-gull i stafett i Vancouver. På andre etappe går en OL-debutant fra Markane. Fremtiden er brått blitt til nåtid for norsk skiskyting.

Ti år har gått, og i Anterselva er Tarjei Bø akkurat blitt verdensmester for tiende gang. Likevel har han ikke karrieren blitt helt det den så ut som den skulle bli. Det kan virke som om alle faktorer har forsøkt å hindre ham på veien.

22 år gamle Tarjei Bø med tre av de fem medaljene han tok VM i russiske Khanty-Mansijsk i 2011. Det var her hans første gull kom. På 20 km. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rett til topps - og ned igjen

Ett drøyt år etter Vancouver har Bø vunnet verdenscupen, foran Emil Hegle Svendsen, og er trippel verdensmester.

Året etter vinner Bø på ny gull før problemene begynner. Sommeren 2012 blir han først rammet av Twar-bakterien. Denne hadde få år tidligere ført til dødsfall blant svenske orienteringsløpere og satt Bø langt tilbake treningsmessig. Samme sommer dukker et problem av det atskillig mer positive slaget opp for Tarjei Bø. Hans lillebror, Johannes, blir tatt opp på landslaget i en alder av 18 år.

Likevel er det ingen som lurer på hvem som er fremtiden for norsk skiskyting når Tarjei den kommende vinteren tar tre nye VM-gull, inkludert den avsluttende fellesstarten. Uten egentlig å være fullt restituert. Tarjei Bø er ennå ikke fylt 25 år og er sammen med kameraten Emil Hegle Svendsen verdens beste skiskytter, idet en ny OL-sesong står for døren.

Sterke motkrefter

Siden har Tarjei Bø ikke vunnet individuelt mesterskapsgull. I veien har stått rekken av opponenter vi allerede har nevnt, inkludert hele tidsepoken han konkurrerer i.

Han kjempet først mot en gyllen generasjon som tilsynelatende aldri vil gi seg, representert i særklasse ved denne Ole Einar Bjørndalen, i tillegg til han som fort gikk fra konkurrent til bestevenn, Emil Hegle Svendsen.

Og da Svendsen ser ut til å miste litt av motivasjonen for å yte det aller, aller siste som skal til for å holde seg på tronen, trer først franske Martin Fourcade og snart den nevnte lillebroren frem. Imens forfølges Tarjei Bø av vedvarende helseplager, som stadig setter ham tilbake i den enormt sterke konkurransen.

Bronsegutten

Johannes Thingnes Bø feirer sitt første VM-gull som kom på sprinten i Kontiolahti i 2015. Storebror Tarjei Bø tok i samme konkurranse en av sine tre bronser han endte på i det mesterskapet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Begge brødrene Bø sies å ha helt spesielle egenskaper når det gjelder å restituere seg fort etter sykdom. Tarjei er den som virkelig har trengt det. Han har i sjelden grad blitt rammet av helseproblemer. Kroppen har ikke spilt på lag med ham i den grad han og vi andre har håpet. Og har bidratt sterkt til at han aldri helt har kommet tilbake i den unike rytmen han hadde tidlig i karrieren, der både skyting og langrennsfart var på ypperste nivå samtidig.

Og kanskje er det ikke tilfeldig at det er bronsemedaljene som har tatt plassen som gullene hadde tidligere. Hele åtte ganger har Bø endt nederst på pallen i VM. Og selv om det er med et bakteppe som gjør mange av disse medaljene mer imponerende enn noe gull, så er idrettens verden brutal. Statistikken sier alt. Og Tarjei vet det bedre enn noen andre.

Det jeg savner er bare å vinne. Tarjei Bø

I stedet har lillebror Johannes tatt steget opp som ikke bare best i familien, men i hele verden. Men aldri har et blikk, en grimase eller et ord så mye som antydet annet enn at storebror har tatt ubegrenset del i gleden over Johannes prestasjoner.

Tarjei uttrykker kun noe som ligner frustrasjon når det er snakk om egne prestasjoner: «Det jeg savner er bare å vinne».

Henrik og Hoen

Og det er dette som bringer oss til friidretten. For er det noen som kjenner seg igjen i situasjonen til Tarjei, så er det sannsynligvis Henrik Ingebrigtsen. Han som var familiens pionér. Han som vant først. Han som får skadene. Han som må jobbe seg tilbake - for bare å oppleve at lillebror har passert ham i mellomtiden. Men der Henrik kjemper med to av brødrene, kan man ikke si annet enn at tidsperioden er riktig for ham i internasjonal friidrett.

Franske Martin Fourcade er en av dem som i løpet av årene har gjort det vanskelig for Tarjei Bø å vinne. Fourcade vant verdenscupen sammenlagt sju år på rad fra 2011 til 2018. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Og det bringer oss til Steinar Hoen. Høydehopperen som mer enn noen konkurrerte på feil tid. Hans prestasjoner på 1990-tallet ga ham ett EM-gull, men også frustrerende fjerdeplasser i to VM og en femteplass i OL - med hopp som i en hvilken som helst annen tidsperiode ville gitt ham medaljer og heder. Men Hoen kjempet mot det cubanske unikumet Javier Sotomayor - og sin svenske kompis Patrik Sjöberg. Og da trengte han ikke engang en lillebror som skulle ødelegge.

Skøyteløperen Håvard Bøkko kan også bruke tiden når han legger opp til å regne på hvor mange av sølvene hans som hadde vært gull hvis han ikke hadde konkurrert med tidenes mestvinnende mesterskapsløper, Sven Kramer. Og slik kan vi fortsette. Slik er idretten. Og den er hensynsløs.

Tarjei Bø har konkurrert mot alt - tid, venner, bror og sykdom. Men likevel tatt 10 VM-gull, som bare er to bak kameraten Emil Hegle Svendsen - og fortsatt to foran lillebror Johannes.

Og spør du ham selv, får du et svar som sier mye om hvem han er:

«Man må krysse linja først for å få den oppmerksomheten man fortjener».