– Jeg tenkte bare på Asko i dag. Han var en av personene som alltid stilte opp for meg. Denne dagen var for ham, og dette løpet var for ham. Jeg vant for ham, sier Mari Laukkanen like etter målgang i Holmenkollen.

Med 19 treff tok den finske skiskytteren sin andre seier på to dager under jaktstarten i Holmenkollen. Med kun én bom på siste skyting var seieren sikret. Finlands mann på standplass pekte da opp mot himmelen for å hedre Nuutinen.

Det samme gjorde Laukkanen da hun passerte målstreken først. Hun sank ned på knærne, pekte på sørgebåndet på armen og senere opp mot himmelen.

– Det var bare å gå for ham i dag, og jobbe slik han har bedt meg gjøre i årevis. Det betyr mye for meg at jeg klarte å avslutte slik, sier Laukkanen mens hun tørker tårer.

Skulle feiret bursdag i kveld

Finlands mangeårige skytetrener Asko Nuutinen fikk et hjerteinfarkt under verdenscuprennene i Kontiolahti forrige uke, har vært på sykehus siden og gikk bort fredag kveld. Lørdag morgen, kun tre timer før jaktstarten, fikk Laukkanen den triste beskjeden.

Nuutinen ble 60 år gammel, og skulle ha feiret 60-årsdagen sin i Finland lørdag kveld.

– Vi fikk beskjed om at familien hans ønsket at vi skulle starte. De mente han ville ønsket det slik, forteller Laukkanen.

TÅREVÅTT INTERVJU: Mari Laukkanen rørte Dag Erik Pedersen til tårer i seiersintervjuet. Du trenger javascript for å se video. TÅREVÅTT INTERVJU: Mari Laukkanen rørte Dag Erik Pedersen til tårer i seiersintervjuet.

I seiersintervjuet kort tid etter mål rørte 29-åringen NRKs programleder Dag Erik Pedersen til tårer.

– Jeg visste det ville bli vanskelig i dag. Det tok så lang tid for meg å få en seier, men nå har jeg to på to dager. I dag tenkte jeg ikke på å vinne eller tape, sier Laukkanen.

Både Laukkanen og Kaisa Mäkäräinen hedret Nuutinen ved å gå med sørgebånd på dagens jaktstart. Også resten av det finske støtteapparatet stilte med sørgebånd.

Hovedskytetrener

Nuutinen var hovedskytetrener for det finske laget, og har vært med gjennom hele Laukkanens karriere.

– Han var den jeg alltid ringte hvis jeg trengte noe. Han har alltid vært i livet mitt. Det var et følsomt løp for hele teamet, sier Laukkanen.

– Det har vært veldig vanskelig for oss siden Kontiolahti. Alle tenker på ham i dag, sier Kaisa Mäkäräinen før hun må avbryte intervjuet med NRK.

Marte Olsbu ble beste norske på en sjetteplass i Holmenkollen. Etter løpet var hun fornøyd med seg selv og imponert over den finske vinneren:

– Det er veldig trist. Samtidig blir jeg bare enda mer imponert over Mari som har fokus på løpet og det hun skal gjøre. Kjempeimponerende. Det er kult at det nå er to finske stjerner, sier Olsbu til NRK.