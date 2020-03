Tårevåt Jacobsen nektes Canada-tur – treneren irritert på universitetsledelsen

Heming-jenta klarte nemlig ikke å holde tårene tilbake da hun møtte pressen etter 16. plassen lørdag. Stemmen brast flere ganger. Det var emosjonelt av flere grunner.

– For min del blir det siste verdenscuprennet i sesongen, så … det var litt kjedelig at det skulle bli sånn, men det er alltid gøy å gå i Kollen likevel, sier hun innledningsvis.

Fikk avslag på søknad

Hadde det vært opp til Uhrenholdt Jacobsen hadde hun gått verdenscupavslutningen også. Landslaget reiser nemlig førstkommende onsdag til Canada, videre til USA og tilbake til Canada for å gå sesongens siste konkurranser. Jacobsen skulle der har kjempet om pallplass i verdenscupen sammenlagt.

Det er en reise som tar rundt 11-12 dager.

Men 32-åringen får ikke dra.

– Jeg skal begynne i praksis på mandag, og har søkt om å få være litt mer borte enn det som egentlig er tillatt innenfor reglene.

– Men jeg må forholde meg til de retningslinjene som ligger der, og har ikke fått lov av universitetet til å reise, og det er greit, jeg må forholde meg til det. Pallen sammenlagt ryker jo da, men det er på en måte lite i den store sammenhengen.

VAR SPREK: Uhrenholdt Jacobsen følte seg bra underveis i lørdagens konkurranse, men måtte gi tapt for 15 andre til slutt. Foto: Vidar Ruud / NTB scan

Irritert Iversen

For den neste perioden venter det nemlig praksisjobbing på sykehus for medisinstudent Jacobsen. Jacobsen har selv bedt om fri. Der har hun fått kontant nei – selv etter at hun har klaget på avgjørelsen, forteller landslagstrener Ole Morten Iversen. Det handler om at hun ikke kan overstige en viss fraværsgrense.

Svaret fra det medisinske fakultet faller i dårlig jord hos landslagstreneren.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet over det svaret. På høyeste nivå fronter vi det å kombinere utdanning og toppidrett. Og at vi skal være stolt av det. Når en av verdens beste skiløpere ikke får fullføre sesongen og kjempe om topp tre sammenlagt, så er jeg skuffet over svaret, sier han.

– Når Olympiatoppen og Idrettsforbundet (NIF) skal tilrettelegge for at folk skal få seg god utdannelse og samtidig drive toppidrett... Og så får du den i fleisen. Det harmonerer ikke med de fine ordene andre sier.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere i sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Forelagt Iversens synspunkter, sier dekan Ivar Prydz Gladhaug at det medisinke fakultet forholder seg til regelverket.

– Utover det kommenterer jeg ikke det, sier Gladhaug til NRK.

Skulle hatt svar «i går»

Etter avslaget Uhrenholdt Jacobsen selv har fått, har Skiforbundet også tatt affære. Langrennssjef Espen Bjervig sier at de har sendt en egen søknad om at hun skal få avvike fraværsreglene. Uten å få svar ennå.

– Dere drar onsdag. Burde dere fått svar for lenge siden?

– Vi skulle helst hatt svar «i går». Vi får håpe det kommer, sier Bjervig.

Uhrenholdt Jacobsens tårer handlet altså ikke bare om at det trolig var hennes siste verdenscuprenn denne sesongen.

Hun ble – i likhet med Therese Johaug – offer for den norske strategien om å ikke bytte ski underveis. Hun følte seg i meget godt slag og mener selv hun hadde en langt bedre plassering inne.

SKUFFET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her etter tremila i Holmenkollen lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpi

Kan ha gått sitt siste verdenscuprenn

Det er også alltid et spenningsmoment på tampen av hver sesong hvorvidt Uhrenholdt Jacobsen klarer å fortsette å kombinere toppidrett og utdanning.

Trener Iversen er klar på at svært få hadde klart å gjennomføre det eleven har gjort i år. Han mener det har vært et knallhardt kjør på flere fronter og har blant annet blitt overrasket over hvor mange timer det står i treningsdagboka i tøffe eksamensperioder.

Iversen sier de ikke har snakket så mye om den kommende VM-sesongen.

Hovedpersonen selv svarer slik på om hun neste år kommer tilbake for å gå for fulle Kollen-tribuner.

– Det er vel det jeg er veldig, veldig usikker på, og som gjør at det er ekstra følsomt akkurat nå. For det kan godt hende det var mitt siste verdenscuprenn.

Så vil tiden vise i april og mai måned om Uhrenholdt Jacobsen fortsetter karrieren som skiløper.