– De er mye som går igjennom hodet mitt nå, sier Holund.

Tårene triller nedover kinnet på 28-åringen fra Nittedal og Lyn, som allerede er godt i gang med intervjurunden.

Han har akkurat vært med på noe som nesten overgår den norske tremilsbragden fra OL i Albertville i 1992.

En tremilspall med Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Holund selv i Pyeongchang framstår som mer sensasjonell enn den med Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie og Terje Langli for 26 år siden.

Overrasket over å bli tatt ut

For Holund er det nesten vanskelig å fatte. Ikke fordi han har tvilt på egen form, men fordi 30 km fellesstart med skibytte på papiret ikke er hans sterkeste øvelse.

– Det er godt å vise at jeg har noe her å gjøre. Jeg har følt de siste ukene at mange kanskje mener det er andre som burde hatt plassen min, men nå står jeg her med olympisk medalje. Jeg er veldig, veldig stolt og veldig, veldig rørt, erkjenner han.

Mange stusset da Finn-Hågen Krogh, som tok bronse på distansen i VM i fjor, ble vraket. Holund stusset litt selv også.

– Jeg ble litt overrasket selv også da jeg fikk plassen, fordi det var 15 km skøyting jeg hadde satt som min distanse, og kanskje femmil klassisk, sier han.

FEST PÅ OSLO VEST: Martin Jonsrud Sundby (Røa), Simen Hegstad Krüger (Lyn) og Hans Christer Holund (Lyn) leverte en historisk OL-bragd med trippe på tremila. Foto: Matthias Schrader / AP

Fryktet de lette løypene

Skepsisen ble ikke mindre etter ankomst i OL-byen.

– Da jeg så hvor lett løypa var, tenkte jeg at dette kan ende opp med en ny sjuende- eller åttendeplass, som jeg har hatt mye av denne sesongen, sier Holund – som ikke har avslutteregenskapene man tradisjonelt trenger på tre mil fellesstart.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland var imidlertid aldri i tvil.

– Jeg følte det var rett lag vi har tatt ut hele tiden, og særlig etter Lillehammer der disse var én, to, tre og fire på denne distansen. Ingen har gått dårlige skirenn etterpå, og da er det ganske enkelt. Men vi kunne ha stilt med fire løpere til som kunne vært med i den samme gruppa, konstaterer Hetland.

Går for gull

Etter drømmestarten kan det bli et stort OL for Hans Christer Holund. For det er ingen tvil om at han på papiret er sterkere i flere av løpene som ennå ikke er gått.

– Jeg tror jeg har gode sjanser til å kjempe om seieren på 15 km skøyting, og på stafetten har vi veldig gode muligheter for å kjempe om seieren også. Så det ser ut som det skal bli et bra OL, fastslår Holund.