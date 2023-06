– Slutt å si at kvinnelige idrettsutøvere ser ut som menn! Slutt med det. Det er slemt, sier Hall med tårer i øynene til følgerne på TikTok.

USAs Diamond League-aktuelle stjerneskudd slo gjennom sist sesong med VM-bronse i syvkamp. Sist helg var hun tolv poeng unna å bryte den magiske 7000-poengsgrensen i Østerrike, da hun ble den femte beste kvinnelige mangekjemperen i historien.

Nå skal hun løpe 400 meter hekk. Bestenoteringen er så sterk som 54,48 sekunder, selv om hun aldri rekker å trene spesifikt på øvelsen. 22-åringen er blant de blideste på friidrettsbanen i Firenze, dagen før debuten i den gjeve stevneserien.

ATLETISK: Anna Hall løp inn til sterke 2.02,97 sekunder på 800 meter under det tradisjonelle mangekampstevnet Götzis i Østerrike sist helg. Hun måtte ha 2.02,22 for å ta 7000 poeng. 22-åringen endte til slutt med meget sterke 6988. Foto: PETER RINDERER / AFP

– Jeg er lei

Men bak smilet og latteren skjuler det seg frustrasjon. Hall har lagt bak seg mange år med trening for å bli best i verden, men blir kritisert for utseende sitt.

– Jeg er lei av det. Vi, idrettsutøvere, går gjennom nok på egen hånd rundt kropp. Vil ikke ha muskler, men må ha muskler. For stor, for liten. Det er nok av det. Jeg trenger ikke å bli fortalt at kvinner som har legger som det ser ut som menn ... Hold kjeft. Jeg er lei, sier Hall henvendt til mobilkamera.

Overfor NRK utdyper hun hvorfor reaksjonen kom:

– Jeg hadde nettopp fullført en skikkelig tøff økt, og så en melding som det. Jeg kan ikke tro at jeg trener så hardt mens folk sier så stygge ting, forteller Hall.

HEKKEDRILL: Anna Hall gjør de siste forberedelsene sammen med utøverrepresentant Robby Hughes i Firenze. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Hun har nettopp gjort seg ferdig med de siste forberedelsene før konkurransen. Hun snakker velvillig om lidenskapen for mangekamp, konkurranse og hvordan hun motiverer seg til heftige konkurransehelger med syv øvelser på to dager.

22-åringen er også åpen om hva som har plaget henne:

– Jeg var ikke så veldig sterk og det var faktisk ganske vanskelig å legge på seg muskler. Jeg var veldig liten, nesten sped, og så begynte jeg å tenke at jeg måtte ta dette seriøst. Jeg må bygge kroppen til en syvkjemper. Jeg la på meg masse muskler, som er akkurat det som kreves i min øvelse, sier Hall.

Mottar stygge kommentarer

Tilnærmingen har gitt henne resultater i verdensklasse, men det har også ført til uønskede henvendelser og meldinger.

– For eksempel når jeg kledde meg i pene kjoler, kunne folk si «herregud, skuldrene er helt ville» eller andre kommentarer som ikke nødvendigvis er ment ondsinnet, men som henger igjen. Og spesielt hos jenter, sier Hall – og viser til eksempler på hva som skrives på sosiale medier:

– «Er dette en gutt eller dame», «hun ser ut som en mann», «jenter har ikke armer som det» ... Den dagen ble jeg virkelig irritert, sier Hall, med henvisning til dagen hun la ut TikTok-innlegget.

Hun takker trenerne for støtten og åpenheten rundt emnet. De gir hun mye av æren for suksessen, sammen med familien som er med henne til Europa.

Hennes foreløpige plan er å løpe 400 meter hekk i Firenze og hoppe høyde i Paris neste uke, før hun blir å se på langhekken under Bislett Gamer. Deretter drar hun tilbake til USA for å kvalifisere seg til VM. Fortsetter hun utviklingen er det ikke utenkelig at hun kan vippe Nafi Thiam av syvkamp-tronen om to og en halv måned.

PS! Diamond League-stevnet fra Firenze kan du se på NRK 1 fredag fra klokken 20.00. Lene Retzius er Norges eneste deltaker og innleder stavkonkurransen fra klokken 19.43.