Tårene rant for norsk OL-håp – så kom sjokkvendingen

Lene Retzius er, sammen med hele 19 andre stavhoppere, klar for finalen i stavsprang. Det skjer etter en overraskende vending.

Det var ikke tolv utøvere som klarte å hoppe 4,55 meter, og etter en periode med uvisshet ble det klart at alle som hoppet 4,40 på første forsøk er med til finalen.

– Berg-og-dalbane. Fysøren. Da jeg feilet på 4,55 var jeg sikker på at jeg var ute. Men da sa treneren min «Det er ikke over, det er ikke over», sier en smørblid Retzius til NRK.

Hun forteller at de ikke var klar over reglene og at det var noen nervepirrende minutter i påvente av en avgjørelse.

– Jeg vet ikke om TV-bildene viste tårene som rant, men jeg trodde ikke det ble finaleplass, sier Retzius.

Vendingen overrasket også NRKs kommentatorer.

– Det er et merkelig scenario vi er vitne til, sier NRK-kommentator Christina Vukicevic.

Det var lenge etter selve forsøket at det ble plutselig finalemuligheter likevel. Rundt 12.30 kom bekreftelsen om at Retzius blir med i finalen. Det er altså totalt 20 deltakere i finalen etter helomvendingen.

Likevel, det største sjokket kom fra britenes side. Molly Caundery er kvinnen med årsbeste i stavhopp på kvinnesiden og var en klar gullkandidat. Hun bestemte seg for å stå over noen høyder og kom inn i konkurransen på høyden 4,55.

Det gikk ikke da hun rev tre ganger, og hun endte opp sønderknust etter å ha innsett at hun ikke skal delta i finalen.