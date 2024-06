Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tysklands trenar Julian Nagelsmann går hardt ut mot kallenamnet «Querpass-Toni» som er gitt til Toni Kroos.

Nagelsmann meiner at dei som brukar dette kallenamnet ikkje forstår fotball, og hevdar at Kroos er ein av dei beste spelarane i verda.

Den tyske kapteinen, Ilkay Gündogan, forsvarar også Kroos og seier at 'enkle' pasningar kan vere svært viktige.

Etter fotball-EM er Kroos ferdig med landslagsfotball.

I forkant av fotball-EM på heimebane møtte Tysklands trenar Julian Nagelsmann pressa.

Der blei han beden om å snakke om Toni Kroos. Stjernen som hadde gitt opp sitt eige landslag – heilt til Nagelsmann overtydde han om å ta ein siste dans i meisterskapen i sommar på heimebane.

– I Tyskland har det alltid vore eit kallenamn: «Querpass-Toni», sa han på pressekonferansen.

OPPRØRT: Tyskland-sjef Julian Nagelsmann blir irritert når han høyrer namnet supporterane har gitt Kroos. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

Han stoppa midt i setninga. Risten litt på hovudet.

– Dei som seier det veit ingenting om fotball.

Direkte omsett til norsk betyr det «krysspasning-Toni». Mange av supporterane til landslaget er ikkje overtydde.

Pasningane går berre sidelengs, meiner fleire av dei

NRK gav Nagelsmann høve til å utbrodere under eit pressetreff i Leipzig.

– Kallenamnet er galskap, startar han.

– Eg meiner han er topp tre spelarar i verda som kan finne medspelarar mellom forsvarslinjene til motstandarane.

Gündoğan til NRK: – Latterleg god fotballspelar

34 år gamle Kroos har vunne fem Meisterliga-titlar med Real Madrid. I tillegg til 18 andre trofé for klubben. Han har óg vunne Meisterligaen med Bayern München.

Etter sommar-EM er han ferdig. Skoa blir lagde på hylla for siste gong for trofégrossisten, noko han bekrefta i slutten av mai.

NRK spurde også den tyske kapteinen, Ilkay Gündogan, om kallenamnet på ein pressekonferanse under EM.

– Det er ikkje noko negativt. Eg veit at folk får det til å ikkje høyrast noko særleg positivt ut, men eg veit kor viktige desse «enkle» pasningane kan vere, for det er eigentleg litt min spelestil òg.

– Eg synest trofea og prestasjonane hans snakkar for seg sjølve. Du må vere ein latterleg god fotballspelar for å oppnå alle desse tinga, og det er derfor han er veldig viktig for oss.

Tyskland møter Ungarn onsdag kl. 18. Kampen blir send på NRK Radio og TV 2.

HYLLAR LAGKOMPISEN: Barcelona-stjerna Ilkay Gündogan lèt seg ikkje irritere av Kroos' kallenamn. Han meiner lagkompisen må ta det som eit kompliment. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Barcelona-spelaren tar seg god tid når han svarer NRK på kvifor han ikkje blir opprørt av kallenamnet.

– Å førebu den siste pasningen og sentre den slik Toni gjer, det er spesielt, sjølv om folk ikkje ser det.

– I karrieren min har alltid det mest fascinerande vore det som ser så enkelt ut, men som er veldig effektivt. Det er ei glede for meg å vere Tonis lagkamerat i denne meisterskapen, smiler han.

TRENAR OG STJERNE: I opningskampen briljerte Toni Kroos for Tyskland. Her er han avbilda med Nagelsmann da han blei bytt ut. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Tok tid å overtyde Kroos

Berre dagar etter Tysklands EM-exit i semifinalen mot England i 2021, kunngjorde Kroos at han ikkje lenger ville spele for landslaget.

Men Julian Nagelsmann hadde ikkje gitt opp lysluggen frå Greifswald da han kom inn som landslagssjef.

– I november 2023 hadde vi vel den første telefonsamtalen som handla om å kanskje få han tilbake. Det tok litt tid å overtyde han, for han lurte på kva vi ville endre framover på landslaget, fortel trenaren pressekorpset dagen før opningskampen.

Toni Kroos var ikkje så lett å overtyde.

– I ein av dei første samtalane med meg sa han at «han berre blir med på laget om han føler at Tyskland kan vinne noko igjen».

Men som vi nå veit, enda det lykkeleg.

– Så eg fortalde han om planane mine og dei neste stega. Så sa han ja og «let's rock», smiler Nagelsmann.

Herja i opningskampen

Og det var så definitivt det han gjorde i opningskampen mot Skottland i München.

Av 102 pasningar Toni Kroos spelte, bomma han på berre éin (!).

– I kampen mot Skottland var han veldig god. 99 prosent av pasningane hans var suksessfulle. Dei var ikkje berre pasningar sidelengs, som du refererer til, seier Nagelsmann til NRK.

I tillegg var han tredje sist på 1–0 og blei påskjønte med 9/10 på børsen til blant anna britiske The Guardian.

– Kroos kjem ikkje til å bomme på ein pasning før han sit i peisestua på sjukeheimen, skreiv fotballekspert Lars Tjærnås på X undervegs i kampen.

Enten pasningane går sidelengs eller framover, som på det første målet skåra i EM-et i år, får 34-åringen fleire høve til å vise registeret sitt onsdag kveld 18:00. Da møter Tyskland Ungarn i Stuttgart.

Kampen blir vist på TV 2 og kan høyrast – saman med alle andre kampar frå meisterskapen – på NRK Radio.