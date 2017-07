Tar til tårene etter Boasson Hagens første seier på seks år: – Han har vært så sterk

Edvald Boasson Hagen gjorde i dag slutt på den seks år lange seierstørken, da han knuste konkurrentene på den lengste etappen i årets Tour de France, fra Embrun til Salon-de-Provence.

Etter bragden hylles han, både av laget og konkurrentene.

– Dette var utrolig, en fantastisk prestasjon. For å være ærlig har han vært god hele touren, og han har vært den eneste som har vært nær Kittel, sier Roger Hammond i Dimension Data.

Han forteller til NRK at de før etappen hadde snakket om at ingen kom til å henge med ham hele veien til mål.

– Vi sa han skulle være offensiv og aggressiv. Jeg elsker ham, ja. «Eddie» er på julekortlista mi, nå, sier han med et smil.

– Tar til tårene

Også lagkamerat Steve Cummings hyller Boasson Hagens seier.

– Det er fantastisk. Jeg mener vi og Edvald fortjener dette. Han har vært nummer to to ganger her i år. Han har vært så sterk. Dette fortjener han virkelig, han er en god fyr. Alle er superglade for ham, sier Cummings.

Mark Cavendish måtte bryte tidlig i årets Tour etter å ha gått i bakken på en dramatisk spurt. Men han har fulgt godt med på lagkameratene.

– Jaaa! Edvald! Endelig! Jeg tar til tårene. Din helt! Jeg er så, så glad for på dine og Dimension Datas vegne. Et tålmodig Tour de France lønner seg, skriver Cavendish på Twitter etter nordmannens seier.

Nordmannen tok altså sin første etappeseier på seks år da han knuste motstanderne på den 222 kilometer lange etappen i dag.

– Jeg har det fantastisk nå. Det er deilig å ta denne seieren. Jeg følte meg sterk, og klarte å være med alle som prøvde å stikke, sier Boasson Hagen selv etter etappen.

– Vi elsker «Eddie the boss»

Sportssjef i Team Dimension Data, Douglas Ryder, sparte ikke på hyllesten av rytteren sin.

– På en skala fra én til ti, hvor høyt elsker du Edvald nå?

– 22. Han fortjente dette. For en fantastisk rytter, for et utrolig Tour de France for ham. det er fantastisk for ham å vinne her igjen, sier Ryder til NRK.

Han fortalte at rundkjøringen der Boasson Hagen gikk på høyresiden – og resten av feltet på den venstre siden – var planlagt.

– Vi visste han måtte gå der. De fikk ti meter og stakk. Vi planlegger hver kilometer i et ritt. Dette var fantastisk. «Eddie the boss», ja. Vi elsker the boss, sier han og smiler.