Tar selvkritikk etter skandale i sykkel-NM

Allerede kort tid etter starten klokken 10.15 ble rittet stoppet for første gang. Da ble det observert flere biler i løypa i Ås i Akershus, og en lokalbuss på vei til Ski passerte også feltet, skriver nettstedet Procycling.

Fellesstarten ble forsøkt startet på nytt to ganger, men ble stoppet fordi det fremdeles var mye biltrafikk i løypa. Det får blant andre Uno X-sjef Jens Haugland til å reagere kraftig mot Norges Cykleforbund.

– Vi opplever lavmål hva angår sikkerhet i dag. Rittet er en fare for rytterne for øyeblikket. Ingen motorsykler eller politi i forkant av feltet, skrev han på Twitter mens arrangøren fortsatt forsøkte å få gjennomført rittet.

Senere fulgte Haugland opp:

– NM U23 avlyst. Det er en flause for norsk sykkel. Umerket løype, ingen sikkerhetsbiler eller motorsykler. Politiet har vi ikke sett.

– Uheldig

Jan-Oddvar Sørnes er president i Norges Cykleforbund. Han forteller følgende i en pressemelding:

– Det er en uheldig situasjon, men vi må alltid sette sikkerheten i rittet først. Trafikken ble nok undervurdert i dette rittet, og selv om man gjorde forbedringer, ble det tatt en riktig avgjørelse. Det var ingen ulykker eller svært farlige situasjoner i dag, så vi er glad for at riktig avgjørelse ble tatt, og vi jobber med å finne en løsning for U23-rittet.

– Jeg er enig i avgjørelsen som ble tatt av kommissærene, sier rittleder Arild Hermansen i Oslo-klubben SK Rye, som arrangerte rittet.

106 ryttere var påmeldt til søndagens ritt.

– Vi vurderte situasjonen ut ifra en totalvurdering. Det var et mer komplisert trafikkbilde med bilister som sliter med å forholde seg til sykkelritt. Det hadde likevel ikke vært like hyggelig om noen hadde blitt alvorlig skadd, sier rittleder Arild Hermansen til NTB.

– Når trafikkbildet er mer omfattende enn det vi har diskutert intern og eksternt, og at bilister oppfører seg på måten de gjør, da blir det slik. Vi har hatt et møte mellom oss som arrangører og forbundet der vi gikk gjennom litt forskjellig, fortsetter han.