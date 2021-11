Tar oppgjør med VM-trenden: – En dårlig utvikling

– Det er problematisk å legge VM til et så tvilsomt menneskerettighetsregime som Dubai. Det som gjør det særlig bekymringsfullt er at det synes å være en trend at sjakk-VM legges til autoritære land med manglende respekt for menneskerettighetene, sier Jostein Kobbeltvedt.

Han er daglig leder i Raftostiftelsen, en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene. Kobbeltvedt og hundretusener av norske TV-seere har de siste ti årene fått se Magnus Carlsen skrive seg inn i sjakkhistorien med gullskrift.

I QATAR: Magnus Carlsen avbildet under hurtig- og lynsjakk-VM i Qatar. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Men flere av sjakkstjernens største VM-øyeblikk har, ifølge Raftostiftelsen, tatt plass i noen av verdens mest beryktede land.

Rafto: Fem «verstingland» på syv år

Siden 2014 har Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) tildelt åtte ulike land sjakk-VM i forskjellige disipliner. Fem av disse blir stemplet som «verstingland» av Raftostiftelsen:

Russland (flere VM i ulike disipliner)

Qatar (hurtig- og lynsjakk-VM, 2016)

Saudi-Arabia (hurtig- og lynsjakk-VM, 2017)

De forente arabiske emirater (Dubai) (langsjakk-VM, 2021)

Kasakhstan (hurtig- og lynsjakk-VM, 2021)

Rafto-sjefen sier at verdensmesterskapene inngår i en bevisst PR-strategi for mange stater. Målet er å hvitvaske regimers brudd på menneskerettigheter, ifølge Kobbeltvedt.

Denne strategien har fått navnet «sportsvasking».



– Det er en måte å få positiv oppmerksomhet på. Både ved å styrke bildet omverdenen har av dem, men også å legitimere de som styrer overfor egen befolkning, ved å vise at omverdenen omfavner dem på arrangementer som dette, sier han.

VERDENSUTSTILLINGEN: Årets VM-kamp i Dubai er en av mange arrangementer under verdensutstillingen Dubai Expo 2020. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Mange utfordringer

Idrettsarrangementer holdt i De forente arabiske emirater, som årets VM-arrangør tilhører, har i flere år fått skarp kritikk for å være en sentral del av «sportsvaskingen».

Amnesty International Norge skriver på sine nettsider at «De forente arabiske emirater er blant landene i verden hvor sivilsamfunnet er mest undertrykket».

Ifølge Berit Lindeman, fagsjef i Den norske Helsingforskomité, sitter hundrevis av journalister, aktivister, akademikere og advokater fengslet på politisk grunnlag, etter rettssaker som er langt fra rettferdige. Hun mener de deretter soner dommer under kritikkverdige forhold.

– Blant mange andre store menneskerettighetsutfordringer i Emiratene, er bruken av migrantarbeidere, der visum knyttes til arbeidsgiver som dermed gis kontroll over migrantene, sier Lindeman.

– I tillegg diskriminerer lov og praksis kvinner. Homofili – og alle andre legninger enn heterofili – er straffbart.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra myndighetene i Emiratene, foreløpig uten hell. Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har også blitt forelagt kritikken, men har ikke svart på NRKs gjentatte henvendelser.

Misliker utviklingen

Sjakkekspert Atle Grønn blir bekymret når han ser på listen over hvilke land som blir tildelt sjakk-VM.



– Det er en dårlig utvikling. Den siden av saken har faktisk blitt verre med den nye ledelsen i FIDE. Det er skuffende. Vi håpet at Arkadij Dvorkovitsj, russeren som overtok som FIDE-leder i 2018, skulle snu denne trenden. Men det har fortsatt ikke blitt bedre, sier Grønn.

SJAKKEKSPERT: Atle Grønn er skeptisk til utviklingen i sjakken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han er understreker samtidig at det er færre fremmedarbeidere som lider direkte av å jobbe med sjakk-VM enn andre store idrettsmesterskap, og at det derfor ikke er helt sammenlignbart med for eksempel fotball-VM i Qatar.

Grønn er likevel tydelig på at han er alt annet enn glad for at Dubai er vertsnasjon.

– Det er et tilbakeskritt fra langsjakk-VM i London og New York til Dubai.

Bae peker på høye premiepotter

Ekspertkollega Torstein Bae tror noe av grunnen til at listen med de såkalte «verstinglandene» øker fra år til år er at få nasjoner ønsker å arrangere sjakk-VM.

– Det er ikke sånn at disse landene får mesterskapene i konkurranse fra andre land. Det er kun de som melder interesse og da er det de som får mesterskapene. Jeg tror ikke FIDE tar et bevisst valg om å ha arrangementene i disse landene, men de ønsker å få avviklet mesterskapene og ha høye premiefond, som også gir sjakkforbundet en god slant i kassa, sier Bae.

Premiepotten under VM i Dubai er på 2 millioner euro, om lag 20 millioner kroner etter dagens kurs. VG har tidligere skrevet at vinneren får 60 prosent av summen, noe som tilsvarer i overkant av 11 mill. kroner. Så mye har Carlsen aldri tidligere fått for en VM-match.

– Man kan selvfølgelig spørre seg om premiefondene er urealistiske når det kun er land som Qatar, Dubai og Saudi-Arabia som blir med på denne karusellen, sier Bae.

MANAGER: Henrik Carlsen forteller at sønnen Magnus kun har ett mål for øye, og det er å forsvare VM-tittelen. Foto: Carina Johansen / NTB

Carlsen-manager om arrangørland

På direkte spørsmål om Team Carlsen har noen tanker om at FIDE legger sjakk-VM til land som kritiseres for menneskerettighetsbrudd, svarer manager Henrik Carlsen følgende:

– Sportsutøveren Magnus har ett mål for øye, og det er å forsvare VM-tittelen. Hva privatpersonen Magnus måtte mene om politikk, styresett og annet, er ikke noe han gir uttrykk for når han først har tatt valget å forsvare tittelen. Det ville ha vært dobbeltmoralsk å først takke ja, for så å snu seg rundt og kritisere.

Sjakk-VM spilles mellom fredag 26. november og tirsdag 14. desember.