Tar grep etter skandalehelgen

Det var i etterkant av lørdagens femmil at det brøt ut fullstendig kaos da Holmenkollen-publikummet skulle forlate området.

Politiet rapporterte om at folk rev ned gjerder og sloss mot hverandre og politiet.

Flere av de som ble skadet fikk strøm i seg på T-banesporet, mens noen ble lettere skadet i trengselen som oppsto på perrongen.

For kvinnen i slutten av tenårene som er ble alvorlig skadet etter å ha fått strøm i seg på Voksenlia T-banestasjon ved Holmenkollen, er tilstanden stabil og ikke livstruende. Det opplyser Oslo politidistrikt til NRK.

Ekstraordinært møte

Nå tar arrangøren grep, for å unngå nye hendelser kommende helg.

– Vi kommer til å skjerpe rutinene, og ser man synlig berusede personer vil de bli vist bort fra området. Vi vil at det skal være en trygg og positiv idrettsarena, spesielt for barnefamilier. Vi ønsker ikke at det som skjedde i helgen skal gjenta seg, sier Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen skifestival, til NRK.

FULLE TRIBUNER: Kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival, Emilie Nordskar sier de nå gjør flere justeringer før tribunene igjen fylles opp. Foto: Kaja Figenschou / NRK

Nå vil arrangøren øke vaktholdet.

– Både vi og politiet vil sette inn flere ressurser og øke vaktholdet. I tillegg vil Oslo Sporveier sikre bedre kontroll ved T-banestasjonene og slippe færre folk ned på perrongen og skape mindre trengsel.

Ruter med maksimal kapasitet

Nordskar tror helgens skiskytterfest vil ha en annen karakter enn hva man så forrige helg, og at det er ventet en god del færre tilskuere.

– Skiskytingen foregår i det indre løypenettet hvor vi hadde god kontroll i helgen. Vi forventer et sted mellom 25.000-27.000 tilskuere fordelt på tre dager. Jeg tror det vil bli en helt annen karakter i helgen enn hva vi så på lørdag med over 100.000 tilskuere, forklarer hun.

Til tross for færre tilskuere vil Ruter fortsatt ha maksimal kapasitet på sine linjer opp mot Holmenkollen.

– Vi vil sikre at vi er godt forberedt til helgen. T-banen vil fortsatt kjøre med stor kapasitet til og fra Holmenkollen, som forrige helg, sier pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Fortsatt plass

Til tross for kaos forrige helg er det solgt rundt 22.000 billetter på forhånd – og det er fortsatt plass til flere.

– Det er ikke utsolgt, men vi har solgt mye billetter. Vi forventer god stemning og fantastiske idrettsprestasjoner kommende helg, sier Nordskar.

Ole Einar Bjørndalen ble i dag tatt ut til den norske troppen som skal gå rennene i kollen. Det gleder arrangøren.

– Vi vet at norske skiskytterfans elsker Ole Einar Bjørndalen, og vi er veldig glade for å se han tilbake her på hjemmebane i Kollen. Det blir spennende å se hva som skjer på kvinne- og herrestafetten, jaktstarten og på sprinten. Vi gleder oss til å dem i aksjon i Kollen, forteller Nordskar.