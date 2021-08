Tar et oppgjør med spansk presse: – Det er en skam

I en lang melding på hans egen Instagram tar han farvel med Real Madrid, men det er setningene om den spanske pressen som vekker oppsikt.

– I disse dager snakkes det mye om meg og mine grunner til å forlate klubben. Jeg vil bare si at nesten alt av det ikke er sant. Det er en skam at pressen skriver ting som ikke stemmer, for mange tror oppriktig på det. Jeg har mine grunner, jeg vet hva som er sannheten, og hva som har skjedd, og derfor tror jeg dette er til det beste, er noe av det Ødegaard skriver.

Det har lenge vært skriverier i spansk presse om at Ødegaard har vært misfornøyd med tilværelsen på grunn av lite tillit i storklubben.

Det er blant annet disse ryktene landslagskapteinen nå går ut mot.

Madrid-baserte Marca har vært avisen som har skrevet mest om Ødegaards situasjon i Real Madrid. I sommer skrev de blant annet om at Ødegaard ikke var villig til å ta opp kampen om en plass i laget, mens de senere rapporterte om misnøye fra nordmannen.

FRUSTRERENDE: Ødegaard har ikke fått de sjansene han ønsket hos Real Madrid. Foto: Albert Gea / Reuters

For mange utlån

Fredag ettermiddag publiserte Arsenal en video på deres plattformer hvor Ødegaard gir sitt første intervju. Der åpnet han litt opp om hva som er grunnen til at han nå forlater Real Madrid.

Der sier han blant annet at han er tilbake for godt, og han innrømmer at han synes han har vært på for mange utlån.

– Jeg har sagt en stund nå at jeg ønsker stabilitet. Jeg tror det er viktig for unge spillere. Jeg har byttet mellom mange klubber, for mange, synes jeg, sier Ødegaard.

I videoen forteller Ødegaard at han drøftet en mulig permanent overgang fra Madrid til Arsenal allerede rett etter sesongslutt, men at den spanske klubben var negativ til forslaget. Tonen skal imidlertid ha endret seg de siste ukene, og nå er Ødegaard strålende fornøyd med å ha funnet en langsiktig løsning.

Real Madrid-fansen har lenge håpet på at Ødegaard skal slå ut i full blomst, men da det ikke ble sånn, var dette den beste løsningen, ifølge Ruben Skjerping, president i Real Madrids supporterklubb i Norge.

GJENFORENT: Arsenal-manager Mikel Arteta fikk sansen for Ødegaard mens han var på utlån forrige sesong. Foto: Shaun Botterill / AFP

– Problemet er at Ødegaard står overfor et veiskille i karrieren. Etter skadeproblemene, så har han gått halvannet år uten å prestere særlig bra. Det har gått nedover siden hans gode høst i Real Sociedad. Hvis Real Madrid skulle beholdt ham, ville de risikert at verdien hans falt betydelig, med tanke på at han har to år igjen, sier Skjerping.

Holdt kontakten med Arteta

Ødegaard ble offisielt presentert som Arsenal-spiller fredag morgen. Ødegaard var på lån fra Real Madrid til nettopp Arsenal fra januar 2021 og ut Premier League-sesongen 20/21.

22-åringen er ikke bare opptatt av å kritisere pressen i Spania, men takker også for sine seks år i storklubben.

– Å kunne bære den hvite skjorten, spille på Bernabéu og spille i La Liga med Real Madrid. Jeg kunne ikke vært stoltere. Jeg kom hit da jeg var 16 år gammel, og jeg har hatt muligheten til å lære av de beste i verden og mine forbilder, skriver Ødegaard.

Men nå skal han altså bytte ut Madrid med London. Han er klar på at relasjonen hans med manager Mikel Arteta og sportsdirektør Edu har vært en stor grunn til at han nå kommer tilbake.

– Vi har holdt kontakten gjennom sommeren, og vi har hatt en god tone. Så jeg håper de var glade for å se meg, og jeg er glad for å se dem også. Det er godt å være tilbake, sier Ødegaard.