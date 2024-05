Tar et oppgjør med Real Madrid-stjernens oppførsel: – Blir så irritert

Lyngdølen Julian Ryerson starter etter all sannsynlighet finalen for Dortmund på høyreback, mens Vinícius ofte trekker ut mot Real Madrids venstreside.

– Det blir et ekkelt spill–motspill for Ryerson, for Vinícius har en tendens til å jukse litt. Det blir en sinnssyk oppgave for han og resten av Dortmund. Men for den nøytrale nordmann, som kanskje ikke synes at Real Madrid–Dortmund er den beste finalen man kunne ha fått, så er det bare å benke seg og følge med på Ryerson mot Vinícius Júnior gjennom kampen, mener NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

Og legger til:

– Det kan bli en jævlig artig, intens duell. Men han kommer ikke til å klare å komme inn i hodet på Ryerson, tror jeg.

Petter Veland har fulgt Vinícius med stor interesse de siste sesongene. Han deler Løkbergs forventning om at det blir en høyinteressant duell hvis Real Madrid velger å bruke ham på venstresiden.

– Ryerson må bare ikke bli dratt med ut på dansegolvet for ofte. For det er jo Vinícius sin styrke, men også svakhet. Hvis det blir en meg–mot–verden–følelse for Vinícius, så kan han enten være fordømt god og helt umulig å stoppe, eller så begynner han å holde på med faktene sine som gjør at han mister fokus.

– Så det vil være stor gambling av Ryerson å prøve å få ham grinete?

– Ja, det er «high risk, high reward». Men Ryerson har hatt gode opplevelser gjennom hele Bundesliga- og Mesterliga-sesongen, både mot Kylian Mbappé og alle andre, så jeg tenker at han har nok den planen klar uansett. Det kan være lurt å forsøke å få Vinicius litt ut av fatning, men ikke for mye, for hvis det bikker litt over og Vinicius bare bestemmer seg for at «fuck it, nå skal han der få kjenne på det», da tror jeg det ikke hjelper å være fra Lyngdal og se ut som en heavy metal–rocker, sier Veland.

Løkberg tror den norske landslagsbacken vil klare seg fint mot hvem som helst, men det er ingen tvil om at er et enormt press på Ryersons skuldre lørdag kveld. Når man møter verdens beste offensive spillere, er det en risiko for at man blir avslørt og latterliggjort foran en hel fotballverden.

– Det kan han. Det er jo det som er spennende, det er jo all–in. Alt står på spill, så jeg gleder meg. For meg er det dette som er finalen på lørdag. Jeg bryr meg ingenting om hvem som vinner. Jeg håper på en artig, underholdende kamp. Det er det ikke sikkert det blir. Da kan jeg uansett lene meg tilbake og følge med på den duellen, sier Løkberg.