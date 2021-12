Tapte ny duell mot Öberg – mener Røiseland må endre taktikk

Verdenscupleder Røiseland hadde et godt utgangspunkt etter sprintseieren torsdag, og gikk ut med 15 sekunders forsprang. Men hun mistet ledelsen med to bom på tredje skyting, og svenske Elvira Öberg kunne ta karrierens første verdenscupseier, foran franske Julia Simon.

Bak kom Røiseland og Hanna Öberg i kamp om tredjeplassen, akkurat slik de gjorde på stafetten i Östersund. Da ble det norsk fjerdeplass.

Og svensken lurte seg forbi før siste bakke, og sikret seg da også tredjeplassen.

– Hun tok Marte litt på senga der, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

NRKs ekspert Synnøve Solemdal påpeker at det er på tredje skyting at seieren ryker, men mener 31-åringen bør vurdere å endre taktikk mot Öberg.

– Det var en veldig spennende sisterunde. Hun går alt hun kan, og Hanna har en strategi om å henge på helt til slutten. Hun har nok jobbet ekstra bra over siste kulen og glir forbi Marte, sier Solemdal i NRKs Vinterstudio.

– Hun må vurdere å gjøre litt mer som Hanna, for hun har gjort det samme to ganger nå. I neste duell ville jeg forsøkt noe annet, legger hun til.

MÅLFOTO: Det ble et intenst spurtoppgjør mellom Røiseland og Öberg om tredjeplassen i Östersund for to uker siden. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Öberg overrasket

Røiseland står for taktikken hun valgte.

– Vi gikk jo ut veldig mange, og jeg vet at min styrke er en bra sisterunde, så jeg prøvde bare å gå en bra sisterunde og håpe at de bak slapp alle sammen. Det gikk nesten, men Hanna hang på og det lønner seg veldig å ligge i rygg der når det går utfor. Hun hadde mer futt i beina og tok noen kraftige skøytetak, glei forbi og da hadde jeg ikke sjans. Det er selvfølgelig veldig kjedelig, forklarer hun.

Öberg forteller at hun fikk sisterunden akkurat som hun ønsket, og er litt overrasket over akkurat det.

– Ja, egentlig. Jeg kom forbi som jeg ville. Jeg visste det var viktig å være først inn i siste bakken, for er man nummer to så må man gå en mye lengre vei. Det var bra for meg, fastslår hun.

Også Røiseland ser i ettertid at hun kunne gjort det litt annerledes.

– Jeg kunne jo fått lurt frem Hanna så hun dro en hard sisterunde. Det er vanskelig å si hvordan det hadde blitt da, for det kunne blitt massespurt og utfallet langt verre enn en fjerdeplass, mener Røiseland.

Men å ha tapt to strake dueller mot nettopp Öberg, liker hun dårlig.

– Det er surt. Jeg føler jeg har hatt litt overtak på Hanna de siste årene, men nå begynner hun å ta hevn. Jeg liker jo ikke det egentlig, for jeg likte forholdet vårt bedre når jeg vant. Hun har to av to og jeg noterer det i bakhodet. Jeg håper den største revansjen kommer i OL, sier Røiseland.

Tandrevold falt ut fra start

For Ingrid Tandrevold ble det en litt tråere start, da hun gikk i bakken ut fra startblokka. Hun kom seg raskt opp, men fikk én bom på første liggende. Det gjorde hun også på den andre.

– Den oppsummerer vel egentlig rennet mitt også. Jeg snubla ut fra start. Det var så innmari tett. Hun foran meg var bare et par sekunder før meg så når jeg skulle ta ifra start var jeg litt for langt bak og satt fast skia på en planke. Det var mitt forsøk på å komme kjapt ut fra start. Det faila jo ganske greit, forteller hun.

Tandrevold faller ut av startboksen