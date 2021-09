Tap i semifinalen for Sagøy

Etter å ha tatt seg lekende lett videre fra gruppespillet, ble det en skuffende exit i semifinalen i badminton for Helle Sofie Sagøy. Hefang Cheng fra Kina ble for sterk, og vant 21-15, 21–10 i sett.



– Jeg opplevde kampen som en av de bedre i turneringen her. Det går litt fortere, mer mitt nivå, sier Sagøy til NRK.



– Veldig fornøyd med første settet. Andre settet holder det ikke.



Selv om det ble tap, var treneren fornøyd med kampen Sagøy leverte likevel.



– Dette var en kjempegod kamp. En kjempebra prestasjon av Helle. Hun spilte et fantastisk første sett, som jeg er kjempefornøyd med, sier trener Sonja Wåland.



Nå blir det altså ikke finale, men bronsefinale for Sagøy i hennes første Paralympics.