Tap i første kamp tilbake fra start

Ny storseier for Engen og Barcelona

Ingrid Syrstad Engen spilte hele kampen da Barcelona utklasset Hoffenheim 5-0 i mesterligaen onsdag.

Alexia Putellas sendte gjestene i ledelsen seks minutter før pause. Etter hvilen satte Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Marta Torrejón og Ana-Maria Crnogorcevic hvert sitt mål.

Barcelona er med seieren sikret avansement til 8.-delsfinalene til tross for at to kamper gjenstår.

Frida Maanums Arsenal, som slo Køge 3-0 onsdag, kan fremdeles utfordre om gruppeseieren. De har tre poeng opp til Barcelona. De to lagene møtes i neste runde 9. desember.

Caroline Graham Hansen er inntil videre satt ut av spill på grunn av hjerteproblemer. Sist uke gjennomgikk hun et vellykket inngrep i hjertet.