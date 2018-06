Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den første VM-kampen etter bitingen på Italias Giorgio Chiellini i 2014 ble en svært frustrerende affære for Uruguays nummer 9.

– Jeg hadde byttet han ut til pause, sa «Drillo» i det lagene gikk til hvilen.

Antageligvis mest på fleip, men etter hvilen viste ikke Suarez noe som motbeviste den tidligere norske landslagssjefens ord. Kjempemissen fra første omgang ble fulgt opp av to nye.

– Enorme muligheter, konkluderte «Drillo» med, etter at han la til at han ikke hadde regnet med annet enn å se Barcelona-spilleren på banen også etter hvilen.

Første omgang ga ikke stor valuta for pengene for dem som faktisk hadde kommet seg på stadion. Omgangens ene store mulighet kom etter 22 minutter. Et hjørnespark landet på bakerste stang, hvor måltyven Luis Suárez ventet. Men 31-åringens forsøk gikk i nettveggen.

Sjansesløseri

Men i andre omgang tok kampen seg opp. Et lite minutt hadde passert da superduoen Edinson Cavani og nevnte Suarez satte fart. Cavani spilte Suarez alene med keeper, men avslutningen var uvanlig tannløs, og keeper reddet forsøket. Det samme gjentok seg etter 71 minutter, Cavani gjennom til Suarez, og El Shenawi raskt nede for plukke ballen.

11 minutter senere var rollene byttet om. Suarez headet tilbake til spissmakkeren som fikk kjempetreff på volley, men Egypts sisteskanse leverte en like god redning. Fire minutter før slutt måtte El Shenawi ha hjelp av sin venstre stolpe på Cavanis frispark fra 20 meter, og ballen spratt alle andre steder enn i mål da returen endte opp med en klassisk klabb og babb foran Egypt-buret.

Like etter raget midtstopper José Giménez høyest på et frispark fra høyre, og sørget for et meget godt utgangspunkt videre for Uruguay.

Salah på benken

Ingen av lagene imponerte nevneverdig, selv om det til slutt var fortjent at søramerikanerne fikk med seg alle poengene.

– Jeg har vanskelig for å se noen av disse lagene komme lenger enn til åttendedelsfinale. Men det skal sies at Uruguay har skapt nok sjanser til å vinne, sa «Drillo» rett før Jimenez` seiersmål.

– Nå må de nesten avgi poeng mot Saudi-Arabia for å ikke gå videre, og begge disse to kan fortsatt avansere videre fra gruppa, la han til i sluttsekundene.

Mohamed Salah ble sittende på benken for Egypt gjennom hele kampen. Dermed ble det ingen «Liverpool-duell» mellom Merseyside-klubbens i særklasse mest målfarlige spisser det siste tiåret.

– Mo Salah er viktig spiller for oss, men man trenger å ha et godt lag, og vi har et godt lag. Salah vil få en viktig rolle for oss i de neste kampene. Vi ønsket å unngå risiko i denne kampen (med Salah), men jeg tror han vil bli klar for neste kamp, forklarer Egypt-trener Hector Cuper til FIFAs hjemmesider rett etter kampen.

PÅ BENKEN: Mohamed Salah ble sittende på benken hele kampen. Foto: Mark Baker / AP

– Hvis Cavani hadde vært på banen er jeg sikker på Egypt ville dratt nytte av det. Men vi hadde kamper i kvalifiseringen uten Suarez og Cavani, og det er bare sånn det er, sier Uruguays landslagssjef Oscar Tabarez.