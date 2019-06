– Jeg tror samlingene i høyden er veldig viktig for min del. Jeg hadde to rennhelger forrige sesong som var piss-ræva, for å si det på godt norsk, sier Tandrevold til NRK.

UTSLITT: Ingrid Tandrevold måtte få hjelp etter fellesstarten i Anterselva i januar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hun snakker om verdenscupene i VM-byen Anterselva og i Soldier Hollow i USA. I Italia mistet hun synet etter å ha tatt seg helt ut.

– Jeg tenkte at jeg var dum, for jeg kjente jo at jeg var på vei over stupet, men prøvde likevel, minnes hun.

100 prosent økning

Tandrevold har aldri drevet med høydetrening før, men i år er det lagt opp til tre lengre samlinger i høyden for skiskytterkvinnene. Den første er allerede nå, i Livigno i Italia.

– Når man pusher og pusher i høyden, som jeg prøvde på i fjor, så sier det plutselig smell og da er du helt ferdig. Jeg må la kroppen bli vant til å trene i den høyden. Å kjenne på grensen du kan ligge på før du bikker over, forteller skiskytteren, som anslår at hun vil være borte i rundt 80 dager – inkludert i hele jula.

I GANG MED NY SESONG: Ingrid Landmark Tandrevold og resten av skiskytterlandslaget er godt i gang med den nye sesongen. Det blir endringer sammenlignet med i fjor. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Det er ikke noe halvveis det vi driver med. Det er mange høydemesterskap fremover og da vil man prøve å gjøre jobben som skal til. Det resulterer i mange døgn hjemmefra siden vi hverken bor i høyden eller kan bruke høydehus. Vi har ikke så mye valg, sier Tandrevold.

Testprosjekt

For VM neste år er på 1600 meters høyde i Anterselva. Mesterskapet året etter er i Pokljuka (1400 m.o.h.), før det er OL på rundt 1600 meters høyde i fjellene i Beijing i 2022. Samlingene blir en test for kvinnelandslaget, som nå vil ha flere høydedøgn enn herrene.

– Etter forrige sesong vurderte vi det dit hen at vi ville starte et lite høydeprosjekt med jentene nå. Gutta venter til neste år, men vi har litt yngre utøvere, og må gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt, forklarer trener Patrick Oberegger.

Tiril Eckhoff har god erfaring med høydetrening.

– For meg passer det helt ypperlig. Ingrid er ung og har ikke så mye erfaring med høyde, men hun er godt trent og jeg tror det er veldig bra fra for henne. Det kan gjøre at hun tar det lille steget som gjør at hun presterer bedre i høyden. Man må bare trene på det, sier hun.

Tandrevold er ikke redd for at det skal bli for mye.

– Vi får god oppfølging fra Olympiatoppen, og gjør man de riktige tingene er dette overkommelig.