– Det viser styrke å få til et av sine beste løp når det gjelder som mest. Hun har en skalle for toppidrett.

Ordene tilhører Tiril Eckhoff og handler om lagvenninnens enorme opptur med VM-medalje på normaldistansen.

MEDALJE: Tandrevold tok sin andre individuelle VM-medalje med bronse på normaldistansen. Foto: Jure Makovec / AFP

For på en dag hvor de andre norske skjøt seg bort, og ingen kunne gjøre noe med Markéta Davidová fra Tsjekkia. Slo Tandrevold tilbake etter en trøblete sesong og sikret seg bronsemedaljen.

– Jeg er utrolig glad og stolt over den snuoperasjonen jeg har gjort i hodet mitt for å stå på pallen i dag, sa Tandrevold til NRK da medaljen var i boks.

Kollapset i januar

Tirsdagens bronse er Tandrevolds andre individuelle VM-medalje, og den virket muligens langt unna så sent som 14. januar.

For under sprinten i Oberstdorf kollapset Tandrevold og ble liggende i snøen. Senere fikk hun vite at det var hjerteflimmer som gjorde at hun kollapset.

– Jeg vet hvor mye jobb og skuffelser som ligger bak en topprestasjon som det her. Så det å klare å snu alle de gangene jeg har hatt stang ut i år, og bare senke skuldrene i dag. Det er jeg stolt over, forteller Tandrevold.

KOLLAPS: Under sprinten i Oberstdorf i januar fanget TV-kamera opp Ingrid Landmark Tandrevold liggende i snøen. Du trenger javascript for å se video. KOLLAPS: Under sprinten i Oberstdorf i januar fanget TV-kamera opp Ingrid Landmark Tandrevold liggende i snøen.

Tandrevold snuoperasjon fra januar, har også imponert lagvenninne Tiril Eckhoff.

– Jeg vet at det har vært mye rart denne sesongen. Hun har vært gjennom mye tøft, forteller Eckhoff og fortsetter:

– Jeg tror vi er et godt team. Vi bruker hverandre på godt og vondt og det er helt genialt.

Selv legger ikke Tandrevold skjul på at det har vært en tøff sesong.

– Det har vært mye opp og ned. Mest av alt fordi jeg legger et så stort press på meg selv. Jeg kommer inn i sesongen og føler at jeg er sterkere og bedre enn noensinne. Så får jeg det ikke til slik som jeg vil, og det har vært vanskelig å snu. Men jeg har fantastiske folk rundt meg, forteller Tandrevold.

– Tydeligvis ikke mitt mesterskap

For de andre norske kvinnene var det en tyngre dag i de slovenske skoger. Tiril Eckhoff som så langt i mesterskapet har vunnet tre gullmedaljer, fikk det ikke til og pådro seg fire bom på standplass.

Marte Olsbu Røiseland som har trøblet dette mesterskapet, lyktes heller ikke i dag, og måtte se at det ble tre bom på standplass.

SKUFFET: Marte Olsbu Røiseland har ikke fått det til å stemme så langt i dette mesterskapet. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Det startet bra. Jeg følte at jeg gikk mitt eget løp. Jeg bestemte meg for å gå på da jeg kom til stående skyting, men det er tydeligvis ikke mitt mesterskap, sa Røiseland til NRK etter målgang.

Ida Lien gikk lenge strålende og hadde frem til tredje skyting ingen bom.

– Ida Lien skyter fullt og har en fantastisk 15 kilometer. Det er helt vanvittig, nå får jeg gåsehud over hele armen her. Det er altså så rått, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

På siste skyting ble det to bom på Lien, som med det skjøt seg ut av medaljekampen.