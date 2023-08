Tandrevold prega av konkurrentar på app: – Giftig

Eit liv som toppidrettsutøvar kan vere utfordrande. Det har skiskyttar Ingrid Landmark Tandrevold fått kjenne på. No ynskjer ho å vere open kring utfordringane ho møter på vegen mot toppresultat.

– Eg merkar at det kostar litt og litt meir kvar sesong. Ein har alltid høgare forventningar til seg sjølv, men det er også høgare forventningar utanfrå og ein vil gjerne prestere, seier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

Etter at Tiril Eckhoff la opp før sesongen i fjor og Marte Olsbu Røiseland like etter, har pallgarantien som skiskyttarduoen på mange måtar stod for, vorte borte.

Dermed kviler mykje av presset på Tandrevolds skuldrer, som den mest meritterte utøvaren på kvinnelandslaget.

DELAR: Ingrid Tandrevold snakkar openhjarta om mental helse. Foto: Terje Haugnes / NRK

Ein heilt annan veg

Men skiskyttaresset har ingen planar om å kopiere forgjengarane på vegen mot målet om toppresultat.

– Eg føler at min veg er ein heilt annan veg enn Marte og Tiril sin veg, eller Ragnhild (Femsteinevik) sin veg.

– Jo eldre ein blir, jo meir forstår ein at det er veldig individuelt. Både korleis ein er som person og korleis ein er som utøvar.

Nettopp det kan bli avgjerande for Tandrevold i framtida. Ho vil skilje mellom privatpersonen Ingrid og toppidrettsutøvaren.

Det er då ho trivst med seg sjølv. Både utanfor og inni «skiskyttarbobla».

– Ei utfordring vi må ta tak i

Men Noregs Skiskyttarforbund har dei siste åra sett at fleire utøvarar slit med det mentale aspektet av idretten.

For det kan vere vanskeleg å takle både indre- og ytre press, i eit samfunn der alt er synleg.

– Vi veit for vår del at skiskyting er ein krevjande idrett, med kombinasjonen av både fysisk og mentale ferdigheiter, seier generalsekretær i Noregs Skiskyttarforbund, Morten Djupvik til NRK.

INVITERER: Morten Djupvik og Skiskyttarforbundet inviterer til open samling om mental helse. Foto: Berit Roald / NTB

Difor har dei invitert til ei open samling om mental helse på Blinkfestivalen denne veka. Målet er at både utøvarar og foreldre skal få meir kunnskap og kompetanse om det mentale.

– Det med mentale utfordringar gjeld ikkje berre i idretten eller skiskyting. Utan at eg kan seie at det er eit veksande problem, så er inntrykket at dette er ei utfordring vi må ta tak i, seier Djupvik.

Han meiner idretten i større grad burde bidra til ein kultur der det er like naturleg å snakke om mentale utfordringar, som å snakke om meir fysiske utfordringar.

Krevjande å takle

Ein av foredragshaldarane under samlinga er Tandrevold. Sjølv har ho fått kjenne på at det er kort veg frå å vere veldig fornøgd til veldig skuffa.

– Og det kan vere krevjande å takle. Ikkje minst i puberteten, seier ho.

26-åringen har levd av skiskyting i lang tid. Og kvar einaste dag legg ho sjela si i å prestere best mogleg.

– Det eg har prøvd å jobbe mykje med, er at det er stor forskjell på skiskyttaren Ingrid og personen Ingrid. Og det kan vere lett å gløyme at ein ikkje er mislykka som person, sjølv om ein ikkje presterer i idretten. Dei to rollene kan vere viktig å skilje, meiner Tandrevold.

Les også: Tårevåt Tandrevold sa hun «hatet journalister» – nå svarer hun på ordbruken

Måtte ta avstand frå sosiale medium

Nettopp det blir vanskelegare når sosiale medium kan gi eit innblikk i korleis konkurrentane trenar og lever liva sine.

– Det er veldig lett å samanlikne seg, og det er ikkje alltid kjempe positivt. Kanskje ein kan ta eit steg attende og snakke om korleis ein taklar sine eigne ting, spør Tandrevold.

Sjølv kjenner ho godt igjen dei negative sidene ved sosiale medium, sjølv om ho delar mykje frå sitt eige liv.

– Eg merkar at til dømes Strava er ein giftig app for min del. Eg kan ha ei kjempe god treningsperiode og er utruleg fornøgd med det eg har gjennomført, og kjenner eigentleg at eg er ganske trygg på det eg gjer. Så kjem eg inn på Strava og føler at eg har trena for dårleg, for lite, alt sånn, fortel Tandrevold.

TEK AVSTAND: For Tandrevold er appen Strava nærast gift. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Eg er veldig glad for at eg ikkje hadde det når eg var 16 år, følgjer ho opp.

Ho har derfor teke eit medvite val om å ta avstand frå plattforma.

– Eg har ein profil, men eg nyttar den ikkje mykje. Eg er veldig klar over at det er ikkje der eg skal sitje å rulle, seier 26-åringen.

– Glorifisert inntrykk

Djupvik meiner det er ekstremt viktig at Tandrevold er open om desse utfordringane og stiller opp for den neste generasjonen under Blinkfestivalen.

– Det er så utruleg viktig at også dei tor å vere sårbare og diskuterer det psykiske ved idretten, eller sider ved livet som ikkje nødvendigvis alltid er like enkle, seier Djupvik.

– Det er jo veldig lett at ein får eit glorifisert inntrykk av idrettsutøvarar, der alt går på skjener, men dei er ikkje noko meir enn vanlege menneske dei òg. Dei har sine eigne utfordringar dei må løyse dei òg, legg generalsekretæren til.