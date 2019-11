– Eg skamma meg over noko som eg ikkje hadde grunn til å skamme meg over, fortel ho til NRK.

Dette skjedde i perioden Tandrevold gjekk på Wang toppidrettsgymnas. Og det var ein skeiv kommentar frå ein eldre kompis av den dåverande kjærasten som utløyste det heile.

Denne personen tøysa med at jakka dei hadde kjøpt til ho i gåve ikkje fanst i større storleik – men at han håpte den likevel ville passe til ho.

– Då bestemde eg meg for at eg burde gå ned i vekt. Det var, som eg strekar under i podkasten, ikkje prestasjonsfremjande grunnar i det heile teke. Eg trudde at folk gjekk rundt og tenkte at eg var for utrent og for tjukk, seier ho vidare.

Eckhoff og Tandrevold tar opp dette temaet i podkasten deira «Kant ut» etter fleire saker om vektpress dei siste vekene.

Løpstalentet Mary Cains historie skaka friidrettsverda, medan Frankrikes skiskyttartrenar skapte overskrifter då han ope fortalde at kvinnene på laget burde gå ned i vekt.

– Det einaste eg fokuserte på, var å ete mindre. Først forsvann humøret mitt, og det har jo vore min store styrke, fortel ein tydeleg rørt Tandrevold i podkasten.

SNAKKAR UT: Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold snakkar ut om slanking og eteforstyrringar i podkasten sin «Kant ut». Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

«Kjipt menneske i eit halvt år»

Tandrevold, som var kjent for det gode humøret sitt, vart ikkje seg sjølv i lang tid etter denne festen.

Ho fekk tankar om at ho ikkje hadde verdi som person.

– Det er vondt å tenke på at eg var eit kjipt menneske i eit halvt år. Eg var berre i mitt eige håplause prosjekt, minnast skiskyttaren, som strekar under at dette for hennar del ikkje handla om prestasjon.

– Konsekvensen av den kommentaren er heilt sjuk, seier ho i podkasten.

Det vart etter kvart vener og foreldre som merka at noko var gale med den elles så blide jenta. Og heldigvis vart det fanga opp før det vart for ille.

– Det var ikkje slik at eg rasa ned i vekt, mest at åtferda og humøret mitt forsvann.

Redninga for Tandrevold vart etter kvart ein ernæringsfysiolog som fortalde at om ho heldt fram med å «tulle» med vekta ville ho ikkje nå målet om OL i 2022.

Tandrevold var gjest i P3morgen måndag. Der vektlegg ho at det å ete for lite berre kan vere ei kortsiktig løysning.

– Men du skal leve med kroppen din resten av livet også, og resten av karrieren. Det var vel noko av grunnen til at vi valde å snakke om det, seier ho, og legg til:

– Eg merkar at eg tenkjer meir langsiktig no enn eg gjorde for eksempel då eg gjekk på vidaregåande, der du ikkje tenkjer lenger enn til neste skuleprøve. Då tenkjer du ikkje at du skal ha ei beintettheit som gjer at du ikkje knekker beina dine når du blir eldre, at du skal ha ein menstruasjon der alt er på stell, seier Tandrevold.

Mange falt frå etter slanking

I dag er Tandrevold ven med kompisen som kom med den stygge kommentaren, sjølv om ho i podkasten kallar han for «idioten».

– «Idioten» meinte nok ikkje så mykje anna enn å vere morosam. Men det øydela mykje for meg, seier ho der.

Eckhoff fortel at ho sjølv kjende på kroppspresset som ung og etter at ho kom inn på landslaget.

– Der var det også eit miljø der det var nokon som dreiv med slanking eller vektreduksjon, fortel 29-åringen.

– Det er altfor mange som har falt gjennom på grunn av eteforstyrringar opp gjennom tida som eg har sett. Folk som har vore mykje større talent enn eg har vore. Det er jævlig trist å tenke på.

Både ho og Eckhoff vil gjerne åtvare om kor mykje skade ein kommentar om vekta kan ha for unge jenter i ein sårbar fase av livet.

– Som Jessica Diggins sa, så er vekt ein faktor i når det gjeld å prestere. Det er kanskje difor trenarar og foreldre i toppidrettsverda kan kome med kommentarar. Og fordi dei trur det kan vere ei løysing til ein betre prestasjon. Men det kan slå så innmari feil ut, fortel ho til NRK.

