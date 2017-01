Tande tar på seg all skyld

– Jeg er sikker på at jeg presterte å slå inn klipset skjevt, og fikk det bare halvveis inn, sier Tande til NTB lørdag formiddag.

Til NRK sa ulykkesfuglen at han trodde bommen ved toppen var skylden til at ikke bindingen var festet skikkelig.

Hoppuka sammenlagt Ekspandér faktaboks Kamil Stoch 997,8 Piotr Zyla 962,5 Daniel-André Tande 941,8 Maciej Kot 934,3 Manuel Fettner 926,8 Stefan Kraft 926,5 Markus Eisenbichler 924,5 Stephan Leyhe 911,1 Domen Prevc 908,8 Andreas Stjernen 900,3

– Jeg tror jeg fikk hektet staget i bommen eller et eller annet, som gjorde at den datt ut. Jeg hadde sjekket at den satt i, men når jeg kom over kulen så satt den ikke i lengre. Da var det bare å komme seg ned på beina tryggest mulig, sa Tande som likevel klarte å sette nedslag.

Tar alt ansvar selv

– Jeg fikk det ikke ordentlig med meg på toppen. Det er veldig synd at det skjer, spesielt i hoppukefinalen. Men det var en krevende situasjon, som jeg aldri har vært i og som dessverre ble for stor for meg, innrømmer Tande til NTB.

Det berget trolig tredjeplassen i hoppuka.

– Jeg har lært at jeg ikke var så skjerpet som jeg skulle. Det irriterer meg egentlig ikke. Jeg er ferdig med det som skjedde i går, sa han videre.

22-åringen fra Kongsberg tar på seg all skyld for fiaskohoppet.

Servicemann Thomas Horl var helt knekt fredag kveld. Han fryktet at han var skyld i at utstyret sviktet. Det var ikke noe galt med utstyret. Tande fritar den høyt verdsatte Horl fra all skyld.

SYNDEREN: Her viser Tande hva som gikk galt med utstyret i siste hopp. Du trenger javascript for å se video. SYNDEREN: Her viser Tande hva som gikk galt med utstyret i siste hopp.

– Det blir for dumt å skylde på andre. Jeg vil være ærlig. Jeg har sett klippet på TV og en ser at staget på høyreskien står litt bakover.

– Jeg vil ikke at han skal føle skyld. Han gjør en utrolig viktig og solid jobb, sier Tande til NTB.

Landslagstrener Alexander Stöckl var av samme oppfatning.

– Utstyret er i orden, for jeg vet at Thomas, vår servicemann, kontrollerer utstyret etter hvert hopp, sa han til NRK.

– Veldig voksent

– Jeg har det ganske bra altså. Jeg har kommet over den verste skuffelse som kom i starten. Det er helt utrolig at jeg kommer på tredjeplass i hoppuka, selv med det siste hoppet, uttalte Tande til NRK da ting hadde fått roet seg etter hoppdramaet i går.

Tande reiste hjem fra Salzburg lørdag morgen. Deretter bar det rett på idrettsgallaen i Hamar.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier følgende om at en modig Tande tar på seg all skyld for fiaskosvevet.

– Jeg opplever det veldig voksent. Vi har en utøver som virkelig tar ansvar. Vi kunne hatt en utøver som fraskrev seg alt ansvar. I stedet viser han seg sitt ansvar bevisst.