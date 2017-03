FJERDEPLASS: Andreas Wellinger. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Før dagens konkurranse hadde Daniel-André Tande 180 poeng ned til tyske Andreas Wellinger som dermed hadde sikte på tredjeplassen sammenlagt.

Om Wellinger vant fredagens skiflyvningsrenn i Planica måtte Tande bli dårligst nummer 12 for å sikre den siste pallplassen. Men med et hopp på 233 meter i andre omgang hoppet han seg kun opp fra en 18.-plass til en 13.-plass.

Dermed levde fremdeles tyskerens håp om å ta igjen Tande.

Etterlengtet opptur

Etter første omgang lå Wellinger nemlig på en andreplass. I andre omgang landet han på 235 meter, men det holdt ikke til å slå Stefan Kraft som hoppet hele 243 meter i første omgang og 240,5 i andre omgang og vant rennet suverent.

Dermed klarte Tande akkurat å avgjøre kampen om tredjeplassen sammenlagt i verdenscupen i sesongens nest siste renn. Det var en etterlengtet opptur.

– Det er j**** godt. Det blir prikken over i-en for min sesong. Det er godt å være en av tre beste i verden over en hel sesong, sier Tande NRK.

Etter en fantastisk start på verdenscupen og seier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og rennet i Innsbruck, meldte formsvikten seg før VM og resultatene ble ikke like gode.

– Ting har vært tyngre enn jeg har gitt uttrykk for. Når du er så sta som jeg vil man ikke høre på folk. Da tar man ikke forholdsregler og møter etter hvert veggen. Da blir det tungt, sa Tande ovenfor NRK før rennet.

OPPTUREN: Tande jublet etter å ha vunnet nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Christof Stache / AFP

Vraket til laghopp

Kort tid etter rennet ble laget til lørdagens konkurranse i laghopp tatt ut. De fire utvalgte er Johansson, Forfang, Fannemel og Stjernen. Dermed får Tande ikke delta.

NRK stod sammen med Tande da han fikk beskjeden fra treneren. Han tok vrakingen med et smil.

– Det går helt fint. Den fridagen skal jeg utnytte godt, forteller Tande.

Tande fikk beskjeden av sportssjef Clas Brede Bråthen nede på sletta. Rett etter gratulerte han 23-åringen med tredjeplassen sammenlagt og ga han en klem.

– Det var ganske lett å ta ut laget. De vil gi Tande litt fri før siste konkurransen søndag, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Fannemel på skuddhold

Anders Fannemel lå på klart skuddhold til en pallplass etter et imponerende hopp på 243 meter i første omgang, kun fem meter bak bakkerekorden i Planica. Dermed lå han på en femteplass før andre omgang. Der hoppet han 28 meter kortere og endte til slutt på en niendeplass.

– De var bra de to første hoppene i dag, så skled det dessverre av litt i den siste omgangen. Men jeg er ganske fornøyd med dagen likevel, sier Fannemel til NRK etter rennet.