Tande om Østerrikes fall fra toppen: – Jeg må være ærlig... det er jævlig digg

– Vi har jo slitt mye med Østerrike de siste åra, og jeg må være ærlig... det har vært jævlig digg å kjenne at vi for en gangs skyld har overtaket, og at det er dem som leter litt rundt i mørket. Det har vært deilig, sier Daniel-André Tande.

For Østerrike har ikke vunnet et hopprenn siden 26. mars 2017. Når østerrikerne i februar arrangerer VM på hjemmebane er det null realistiske forventninger om medalje, og heller ikke i hoppuka er det mange som tør å håpe på topplasseringer.

Selv ikke østerrikernes hopptrener.

– Alle vet at det blir veldig vanskelig for oss, så jeg tror ikke forventningene er så høye. Vi snakker ikke om medaljer akkurat nå, sier Andreas Felder til NRK.

GAMMEL HELT: Andreas Felder tok VM-sølv på hjemmebane i Seefeld i 1985. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Tapte den mentale kampen

Før OL i Pyeongchang var det nesten bare én ting hoppmiljøet snakket om: Norges nye hoppdresser. Spesielt østerrikerne var opptatt av å nevne Norges nye utstyrsfordel.

SEIERSTØRKE: Stefan Kraft har ikke vunnet et hopprenn siden 2017. Foto: Matthias Schrader / AP

– For oss virka det som de ble veldig satt ut av at vi kom med den dressen vi hadde i fjor, sier Tande.

– På hvert intervju de ble spurt om hvorfor Norge var så gode, så svarte de dressen. Når du er så trangsynt, at du ikke klarer å se at den inni dressen også gjør et ganske bra skihopp, da kan det hende du er litt ute på jordet, sier han.

Felder, som ble ansatt som trener for det østerrikske laget før årets sesong, tror Tande er inne på noe.

– Vi tapte terreng til konkurrentene våre, som startet med nytt utstyr og ny teknikk tidligere. Noen av oss hopper fortsatt med samme teknikk som for ti år siden, da skiene var lengre og dressene var større. Man må alltid tilpasse stilen, sier han.

– Nå handler det bare om å få tilbake selvtilliten, for vi har ikke så dårlige skihoppere i Østerrike. Jeg kan ikke se inn i hjernene deres, men det kommer til å gå bra om de konsentrerer seg om arbeidsoppgavene sine.

(H)OPPTUR: Østerrike karret seg til en 3.-plass under lagkonkurransen i sesongåpningen i Wisla. Foto: Alik Keplicz / AP

Treneren ler av Tandes utspill

Norges østerrikske hopptrener Aleksander Stöckl må glise da NRK forteller han om Tandes Østerrike-utspill, og innrømmer at han faktisk er litt enig.

– For meg er det viktig å slå resten av verden, men det er selvsagt en god følelse å slå dem da de har vært gode så lenge. Spesielt i starten av tiden min her var det spesielt å slå hjemlandet mitt, å slå den nasjonen som hadde vært best så lenge. Det var stort, sier Stöckl.

For Daniel André-Tande er det spesielt én seier som skiller seg ut.

– Den beste opplevelsen min i hoppbakken er seieren min i Innsbruck. De er jo veldig glade i egne hoppere, så det var veldig deilig å høre at publikum ble helt tyst.

Og det får 24-åringen og resten av de norske hopperne muligheten til både under hoppuka, og under VM i Seefeld.

– Hvordan hadde det vært å vinne stor bakke-rennet der?

– Det hadde vært en fantastisk deilig følelse. Det er deilig å få mye jubel for et fantastisk hopp, men det er nesten minst like deilig den følelsen av å få alle til å holde kjeft. Det er få ting som er så deilig som å slå Østerrike, i Østerrike, gliser Tande.