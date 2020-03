Tande om Kollen: – Det var nokon som føreslo vasski

Arrangørane i Holmenkollen skal i alle fall ikkje ha skulda for at hopprennet for menn vart avlyst. Timevis med iherdig jobbing, ausing av vatn, og bruk av motorsag for å lage renner til å drenere bort vatnet. Og framleis jobbes det på i håp om å få arrangert kvinnenes hopprenn.

– Nokon føreslo vasski

– Eg snakka med ein som jobbar i anlegget her, og han sa at dei har fjerna over 5.000 liter vatn frå botnen, for hand. Han sa dei hadde kontroll, men eg veit ikkje heilt om eg kjøper den, for det ser frykteleg vått ut der nede, seier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Daniel André Tande meiner det kunne gå å køyre gjennom vatnet om ein berre lener seg bakover, men han fekk aldri moglegheita til å teste det ut i dag. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Det var til slutt vinden som vart grunnen til avlysinga av herrerennet, men også tåka ville gjort det vanskeleg å vere hoppdommar, og vatnet ville også ført til at overgangen frå unnarennet til sletta kunne blitt vanskeleg.

– Det var nokon som føreslo vasski, men om du lener deg bakpå nok, så er det mogleg å køyre forbi der, seier Daniel André Tande.

– Besserudtjernet prøver å gjere comeback

Han innser at avgjersla likevel var riktig, og ser fram mot neste renn i Raw Air allereie i morgon, då på Lillehammer.

– Det er kjedeleg, men etter å ha sett vêrmeldinga dei siste dagane er det ikkje akkurat ei overrasking, seier Tande.

I tillegg til morgondagens planlagde hopprenn på Lillehammer vil dagens avlyste renn bli arrangert på Lillehammer i morgon i staden for. Der er det meldt finare vêr enn i Oslo i dag.

Dei har forsøkt å få til det tradisjonsrike Holmenkollrennet men må innsjå at naturkreftene vart for sterke til å drive med skihopp. Foto: Terje Bendiksby

Arrangørane i Oslo må berre innsjå at det lunefulle vêret i Holmenkollen nok ei gong har gjort det vanskeleg å arrangere hopprenn.

– Besserudtjernet prøver å gjere eit comeback etter eit fråvere i 12 år, men me kjemper mot. Me har hatt pumper, i tillegg til dei pumpene som er under bakken. Også har me sagd renner med motorsag, slik at me skal få drenert vatnet bort. Så me reknar med at det ikkje er vatnet som kan stoppe oss, seier rennleiar i Holmenkollen Svein Granerud.

Usikre på kvinnerennet, men optimistar

Sjølv om herrenes hopprenn er avlyst, så er det førebels ikkje avgjort kva som skjer med kvinnenes hopprenn.

Då Granerud snakka med NRK var han på veg inn i eit jurymøte, for å diskutere om kvinnenes hopprenn kunne starte klokka 18, eller om det måtte bli utsett. Juryen konkluderte med å utsette starten til 18.15.

– No er eg meir optimist enn eg var for ein halvtime sidan for no ser me at vinden løyer, og det er det me ventar på no. Tåke og vatn skal me takle, sa Granerud etter jurymøtet.

Noregs beste kvinnelege hoppar, Maren Lundby, seier at ho er mest uroa for vinden, og mindre uroa for vatnet om det skulle bli renn.

– Eg håper det vert fine og jamnare forhold, og at det er forsvarleg å hoppe, seier Lundby, som har sett at vêrmeldinga er betre utover kvelden.

I går var Lundby suverent best i kvinnenes kvalifisering, og difor leiar ho også Raw Air-konkurransen for kvinner med heile 12,1 poeng.