På fredagens trening i Oberstdorf var Tande tilbake i verdenstoppen. I skiflygingsbakken i Oberstdorf strakk han seg til 222.5 og 212.5 meter, og var med det helt i toppen.

Men det har vært en tung periode for Kongsberg-hopperen.

– Det har vært veldig kjedelig, men nødvendig. Jeg har jobbet bra og vist at jeg er en modig idrettsutøver og står på de valgene jeg tar, sier Tande.

Etter fiaskoen i Hoppuka måtte 25-åringen ta et valg. Da bestemte han seg for å droppe verdenscupen i noen uker for å prøve å finne VM-formen før det er for sent.

– Jeg føler jeg har funnet ut ganske mye. Det siste som mangler er i satsbevegelsen og at jeg følger rytmen i stedet for å ta i alt jeg kan. Du slår ikke nødvendigvis langt hvis du tar i alt du kan i golf. Det er litt det samme her, sier Kongsberg-hopperen.

Håper gullbakken skal gi selvtillit

Nå er det skiflyging i tyske Oberstdorf som gjelder. Der tok Tande gull både individuelt og i lagkonkurransen for ganske nøyaktig et år siden.

– Det er godt å være tilbake og hoppe her. Jeg har mange minner og gode hopp. Jeg satser på en ekstra selvtillitsboost og at det løsner her, sier Tande og legger til:

– Akkurat nå har jeg ikke en plass til VM. Jeg håper å vise i de siste rennene at jeg har et nivå som hører hjemme på øverste nivå.

Men den beskjedne skihopperen velger likevel ikke å satse for høyt når han nå er tilbake blant de beste.

– Forventningene er å prøve å ha det så gøy som overhodet mulig, sier Tande.

GODE MINNER: I fjor tok 25-åringen gull under VM i Oberstdorf. Foto: Karl-josef Hildenbrand /dpa / NTB scanpix

Har hatt egentrening med Stöckl

Landslagssjefen er nå spent på om Tande kan få til like gode hopp i konkurranse som på trening.

– Formen er sikkert bedre. Jeg har sett på video fra hopp i Holmenkollen og Vikersund. Det har sett bra ut og det er en positiv tendens. Det blir spennende å se om han klarer å gjøre det i konkurranse også, sier Alexander Stöckl.

Den siste tiden har de jobbet tett sammen for å redde Tandes sesong.

– Jeg har trent på det tekniske med ham i hallen. Vi har prøvd å finne en god strategi sammen, sier Stöckl.