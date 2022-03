Tande i tårer etter bragd – tok sin første seier etter skrekkfallet i Planica

Daniel André-Tande vartet opp med et kjempehopp på 133,5 meter i den andre omgangen og vant Raw Air-konkurransen i Holmenkollen.

Seieren er den første etter skrekkfallet i Planica i mars i fjor.

Det var en tydelig rørt Tande som ble møtt av jublende lagkamerater nede i målområdet.

– Jeg vet ikke, det er sjukt, helt sjukt, sier en tårevåt Tande til NRK.

SEIERSKLEM: Daniel-André Tande fikk en god klem av mor Trude etter søndagens seier i Holmenkollen. Foto: CHRISTIAN DEHLIE LOKØY / NRK

– For under et år siden var du klinisk dø og nå står du her som vinner?

– Det gir ikke mening, det gjør ikke det. Jeg hadde aldri forventet å være i nærheten av pallen denne vinteren, og det at jeg var på andre i Klingenthal, er sjukt nok i seg selv. Å vinne på hjemmebane i Holmenkollen, jeg tror ikke er noe som blir bedre enn dette noen gang.

Seieren gjør at 28-åringen får en skikkelig opptur før VM i skiflyging, som starter 10. mars.

Se den ferske NRK-serien om Daniel-André Tande, «Det perfekte fallet», her.

VANT: Daniel-André Tande hoppet til seier i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I tårer

Alexander Stöckl var tydelig fornøyd med sin elev etter seieren.

– At Daniel vinner her etter alt som har skjedd har siden Planica, er helt fantastisk, sier hopptrener Stöckl til NRK.

– Du må jo være rørt til tårer?

– Jeg er nære det, ja.

STORFORNØYD: Alexander Stöckl var tydelig beveget av Tandes seier i Holmenkollen. Foto: Geir Olsen / NTB

Landslagssjef Clas Brede Bråthen var også tydelig rørt da NRK tar kontakt.

– Hva skal man si da? Ja, nei, det gjengen her, det er bare helt surrealistisk. Jeg ser hoppet, det er ... Denne historien her, det går ikke an å lage slike filmer, det blir for dumt, for bra, liksom. Nei, jeg har ikke så mye å bidra med jeg nå, beklager.

Kraft vant sammenlagt

Stefan Kraft var nummer to etter første omgang, men falt til tredjeplass i rennet. Det var likevel nok til å forsvare ledelsen i Raw Air-sammendraget.

For polakken Kamil Stoch, som ledet etter første omgang, ble finaleomgangen en gedigen skuffelse. Han landet på 118 meter og endte på 15.-plass i Holmenkollen.

Lørdagens vinner Marius Lindvik fikk det ikke til å stemme søndag, og endte på 17.-plass etter hopp på 128 og 124 meter.

Robert Johansson og Halvor Egner Granerud hoppet ganske jevnt og var nummer ti og ni etter første omgang. Etter to omganger var havnet Johansson på 9.-plass, 3,5 poeng foran Granerud på 10.-plass.