Odd og Fiorentina samde om Zekhnini

Odd og Fioretnina er samde om overgangssum for Rafik Zakhnini. Han skal til Italia i morgon for å forhandle om personleg kontrakt, og for å gjennomgå legesjekk.

Går alt det i orden, er han klar for Serie-A-klubben.

– Overgangen betyr mykje for klubben økonomisk, seier Odd-leiar Einar Håndlykken til NRK.

Beløpet er ikkje kjent. Men det er snakk om ein femårskontrakt.