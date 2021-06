Det var 25. mars i år at Daniel-André Tande rystet en hel hoppverden da han falt veldig stygt. I dag snakket han ut hendelsen overfor NRK i Dagsrevyen.

Han kommer med gladmelding.

– Det går veldig bra, vil jeg påstå. Jeg venter på at kragebeinet skal gro igjen før jeg kan prøve meg i hoppbakken, sier Tande.

Han forteller at han ikke gruet seg til å se bildene første gang.

– Nei, absolutt ikke. Jeg har sett det uten at jeg husker det også. Jeg fikk en sykepleier på sykehuset til å vise meg klippet på en telefon, sier Tande.

Men han husker at han måtte låne sin samboers mobil.

– Noe av det første jeg gjorde da jeg brukte samboerens telefon var å søke opp fallet. Jeg føler jeg må se det for å prosessere det som har skjedd, faktisk, fortsetter han.

Analyserer hoppet

Han sier at han fortsatt ser på fallet med analytiske briller.

– Jeg tør å påstå at jeg gjorde det i starten. Jeg prøvde å se etter kritiske feil som gjør at jeg gjør det så dårlig. Men det første jeg la merke til var at jeg syntes det så ut som et godt skihopp, sier han.

– Har du brukt hoppet som en slags terapi?

– Jeg har brukt det ubevisst som eksponeringsterapi. Det har på en måte ikke vært så ille. Jeg er litt rar, kanskje, flirer han.

TRENER IGJEN: Daniel-André Tande føler seg bedre og bedre, og håper å hoppe igjen i juli. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han tror at det har vært viktig å se hoppet og fallet som fulgte gjentatte ganger.

– Ja, det tror jeg absolutt. Det er enklere å prosessere og jobbe videre. Hvis ikke hadde jeg kanskje vært mer nervøs neste gang jeg skulle hoppet. Det å se at jeg gjør et godt skihopp, viser at det egentlig er litt uflaks.

Han lå på sykehus i kunstig koma med samboer og resten av familien hjemme. De kom frem til at samboer og mor som kom på besøk i Planica.

– Det å våkne og se ansiktene deres var veldig godt. Jeg felte noen tårer, sier han.

Men han kjenner nå at han gleder seg til hoppe i skibakken igjen.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg er kanskje mer nervøs enn vanlig, men det gjenstår å se. Men hvis man er mer nervøs, er det desto deiligere å få det til, sier 27-åringen.

Vil tilbake til Planica

Han vil også gjerne tilbake til der alt gikk galt. Det er tross alt en bakke han trivdes i vanligvis.

– Jeg har veldig lyst til å hoppe i Planica igjen, så får vi se om kroppen greier det. Men jeg har veldig lyst til å beseire bakken, forteller Tande.

Han har snakket om fallet en gang tidligere. Da fortalte han at det hadde vært en spesiell periode for ham. Han avslørte den gangen at han husker ingenting av fallet.

– Jeg husker absolutt ingenting. Det siste jeg husker er at jeg gikk tur med søsteren min og samboeren hennes dagen før vi reiste til Slovenia, sa han i et intervju gjort i regi av hopplandslaget.

I fallet pådro han seg knust venstre kragebein, i tillegg til at han pådro seg fire indre hjerneblødninger.

OPERERT: Daniel-André Tande har totalt operert inn ti skruer, blant annet i kragebeinet. Foto: Hopplandslaget

I Planica var det en bekymret Alexander Stöckl, som er trener for herrelandslaget.

– Det var så mye som foregikk i hodet hos oss alle. Når vi står på toppen og ser et stygt fall, så er det en halv time der man ikke vet noe. Man har alle mulige scenarioer i hodet, samtidig du har løpere som skal hoppe. Det var veldig, veldig krevende, har Stöckl sagt til NRK.

Se fallet til Tande her. NRK advarer mot sterke bilder:

– Håper vi sees i bakken

NRK har fått tilsendt en hilsen til Tande fra hopprival Karl Geiger.

– Jeg håper det går fint og hodet er bedre. Du er på god vei, og kanskje du kan trene igjen. Jeg håper vi sees i bakken og du kommer tilbake sterkere, sier den tyske profilen i en video.

I midten av april ble han skrevet ut fra Akershus Universitetssykehus og har nå startet jobben med å returnere som toppidrettsutøver. Han var tilbake i trening forrige uke.

Han ble nylig tatt ut på neste sesongs hopplandslag, og sportssjef Clas Brede Bråthen har klokkertro på at 27-åringen kommer tilbake sterkere enn noensinne.

– Jeg tror Daniel kan bli verdens beste skihopper igjen, sa Bråthen til NRK tidligere i vår.